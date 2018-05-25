|
В Орше до конца лета будет открыт «индийский» «Великий камень»
Это будет вторая особая экономическая зона в Беларуси.
Проект указа о создании особой экономической зоны «Бремино-Орша» подготовлен и находится на рассмотрении в Совмине. До конца лета решение будет принято.
Это будет вторая особая экономическая зона в Беларуси. Первая была создана в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
По словам директора «Бремино групп», упор в экономической зоне будет сделан на сотрудничество с Индией.
Если в «Великом камне» основной партнер — это Китай, то у нас будет Индия. В начале июня к нам приедет группа бизнесменов из этой страны, будем обсуждать совместные проекты, — пояснил директор ООО «Бремино групп» Василий Дементей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это будет вторая особая экономическая зона в Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)