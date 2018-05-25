ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Илон Маск пытался купить домен "Украинской правды"

26.05.2018 09:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Сперва бизнесмен подумал, что по этому адресу размещается российское издание.

Основатель и глава SpaceX Илон Маск заявил, что попытался купить домен Pravda.com для создания собственного СМИ, однако получил отказ. Дело в том, что домен занят украинским изданием "Украинская правда", хотя сам Маск почему-то подумал, что речь идет о российском издании.

- Попытался купить Pravda.com, но Россия сказала "нет". Оказывается, они уже используют его, - написал Маск в своем Твиттере.

Позже он уточнил, что "на самом деле Pravda.com принадлежит Украине".

Ранее сообщалось, что Илон Маск хочет запустить сайт под названием Pravda, на котором можно будет оценивать, в какой степени журналистские статьи соответствуют действительности. Предприниматель предложил читателям в Твиттере высказать своем мнение по этому вопросу. В подавляющем большинстве люди голосуют за создание такого сайта.
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сперва бизнесмен подумал, что по этому адресу размещается российское издание.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Нас выкинули на улицу, не можем забрать трудовые". Сотрудники казино остались без работы и зарплаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика