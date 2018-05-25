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Сильнейшая женская волейбольная команда Беларуси будет играть в чемпионате России
В пятницу в Москве прошло совещание Всероссийской федерации волейбола. Было принято решение включить в состав участников суперлиги белорусскую «Минчанку».
Таким образом, в суперлиге теперь будет 12 команд.
Ранее о том, что «Минчанка» сыграет в суперлиге, сообщили 3 мая на чествовании команды.
В минувшем сезоне «Минчанка» добралась до финала Кубка ЕКВ, где уступила турецкому «Эджзаджибаши»
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В пятницу в Москве прошло совещание Всероссийской федерации волейбола. Было принято решение включить в состав участников суперлиги белорусскую «Минчанку».
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