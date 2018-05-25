Сильнейшая женская волейбольная команда Беларуси будет играть в чемпионате России

Таким образом, в суперлиге теперь будет 12 команд.





Ранее о том, что «Минчанка» сыграет в суперлиге, сообщили 3 мая на чествовании команды.





В минувшем сезоне «Минчанка» добралась до финала Кубка ЕКВ, где уступила турецкому «Эджзаджибаши»



