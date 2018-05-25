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Хотите вооруженную охрану? Удовольствие стоит всего 10 евро за час

26.05.2018 08:46 — Разное | Партизан  
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Пару месяцев назад в структуре специального отдела милиции Департамента охраны МВД появилось отделение особого назначения по охране физических лиц.

Хотите вооруженную охрану? Удовольствие стоит всего 10 евро за час
Как выяснилось, заказчиками такой услуги от милиции теперь могут выступать как юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и физические лица, в том числе иностранцы. Причины, по которым потребовалась охрана, объяснять не надо. Ну если только в общих чертах, чтобы сотрудники правильно сориентировались. 

Согласно сообщению сайта Департамента охраны, при обеспечении охраны физических лиц сотрудники вооружаются огнестрельным оружием, обеспечиваются средствами связи, индивидуальной защиты и автотранспортом. Количественный состав и форма одежды сотрудников определяются по согласованию с заказчиком охранных услуг в зависимости от конкретных условий оперативной обстановки и специфики выполняемых задач, пожелания заказчика охранных услуг.

Плата за услуги по охране физических лиц определяется исходя из тарифов за 1 час милицейской охраны, количества задействованных сотрудников, времени, связанного с оказанием данных услуг, согласованного с заказчиком, а также транспортных расходов. Так, по состоянию на 1 апреля 2018 г. тариф по городу Минску за 1 час охраны сотрудником милиции составляет порядка 20,96 белорусских рублей в зависимости от занимаемой сотрудником должности.


Кстати, в этой услуге есть одна важная оговорка. «Наличие физической охраны не позволяет заказчику охранных услуг переступать закон и чувствовать себя безнаказанно. Сотрудники милиции, в свою очередь, обязаны предупреждать заказчика о неправомерности его действий, а в случае совершения таковых – принять меры по их пресечению и доставлению лица в ближайший орган внутренних дел”, – предупреждает МВД. 

Для заключения договора необходимо обратиться в специальный отдел милиции, где оформить договор по установленной форме, обсудить конкретные условия, произвести предоплату. И вперед!


 
Теги: Минск
 
 
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Пару месяцев назад в структуре специального отдела милиции Департамента охраны МВД появилось отделение особого назначения по охране физических лиц.
 
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