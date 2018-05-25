Глава НАДА: если допинговые нарушения рассматривать в рамках уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету

"Указ может в значительной степени использоваться как средство профилактики допинговых нарушений. А если их рассматривать в рамках Уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету: профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных. Если докажут наговор, то накажут и за нарушение антидопингового законодательства, и за клевету.





Двоих поймали, а десяток наказали — это неправильный подход. Он негативно влияет на имидж всей антидопинговой системы, на мой взгляд.





Одно дело, когда сам спортсмен гонится за пьедесталом и высокими местами, а другое – когда вступают какие-то другие амбиции у его тренера, например", — цитирует руководителя "Интерфакс".





По его мнению, при применении допинга спортсмены должны нести только персональную ответственность за содеянное, а не коллективную и персональную, как это происходит сейчас.





Также глава НАДА отметил важность противодействия допинговым нарушениям по отношению к тем, кто работает с несовершеннолетними спортсменами.







