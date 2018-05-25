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Глава НАДА: если допинговые нарушения рассматривать в рамках уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету

26.05.2018 08:38 — Разное | Партизан  
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Директор национального антидопингового агентства Денис Мужжухин считает, что указ президента Беларуси Александра Лукашенко "О противодействии допингу в спорте" облегчит борьбу с допингом в стране.

"Указ может в значительной степени использоваться как средство профилактики допинговых нарушений. А если их рассматривать в рамках Уголовного кодекса, то легче будет наказывать и за допинг, и за клевету: профессиональные следователи смогут расследовать спорные случаи и наказывать действительно виновных. Если докажут наговор, то накажут и за нарушение антидопингового законодательства, и за клевету. 

Двоих поймали, а десяток наказали — это неправильный подход. Он негативно влияет на имидж всей антидопинговой системы, на мой взгляд. 

Одно дело, когда сам спортсмен гонится за пьедесталом и высокими местами, а другое – когда вступают какие-то другие амбиции у его тренера, например", — цитирует руководителя "Интерфакс". 

По его мнению, при применении допинга спортсмены должны нести только персональную ответственность за содеянное, а не коллективную и персональную, как это происходит сейчас. 

Также глава НАДА отметил важность противодействия допинговым нарушениям по отношению к тем, кто работает с несовершеннолетними спортсменами.


 
 
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Директор национального антидопингового агентства Денис Мужжухин считает, что указ президента Беларуси Александра Лукашенко "О противодействии допингу в спорте"...
 
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