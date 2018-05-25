Афины и Скопье не смогли решить македонскую проблему

РИА Новости , об этом сообщил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц. Как передает, об этом сообщил спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимиц.





«У нас были встречи вчера и сегодня, полтора дня переговоров. Обсуждение было детальным, вопросы четко определены и ограничены. У нас еще нет окончательного решения проблемы, но обе стороны полны решимости сделать достаточно, чтобы прийти к соглашению и упорно трудиться, чтобы добиться успеха», - цитирует слова Нимица Афинское агентство новостей АМНА.





Он отметил, что обсуждение министры продолжат в Брюсселе.





«Переговоры значительно активизировались, у обеих сторон серьезные позиции и свои национальные интересы, они признает важность достижения соглашения и намерены сделать это», - сказал спецпредставитель генсека.





Спор о названии между двумя странами, тянущийся почти 30 лет, мешает приему Македонии в НАТО и Евросоюз.





Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония.





Хотя под конституционным названием «Республика Македония» страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "Бывшая югославская республика Македония».