Володин призвал готовиться к санкциям за сбитый над Донбассом Boeing



Вячеслав Володин. Фото: РИА "Новости"

С таким заявлением выступил МИД Нидерландов после того, как в четверг Совместная следственная группа обнародовала предварительные итоги расследования трагедии.ССГ, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший рейс MH17, прибыл на юго-восток Украины из российской военной части и был приписан к 53-й бригаде под Курском.Залп был совершен с поля рядом с населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.- говорится в заявлении голландского МИДа.Нидерланды и Австралия, продолжает ведомство, призывают Россию вступить в диалог с целью компенсации. В противном случае дело будет передано в международный суд.заявил министр иностранных дел НидерландовЭти- заявил в ответ спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, российские власти "готовятся" к тому, что обвинения в крушении Boeing приведут к новому раунду санкций. Нидерланды делают обвинительные заявлениядобавил Володин.Генсек НАТОи глава европейской дипломатиитем временем поддержали требования Нидерландов.сказал Столтенберг.заявила Могерини.Группа из 270 голландцев - родственники жертв крушения Boeing в Донбассе - подала иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщил в пятницу адвокат истцов