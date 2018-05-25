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Володин призвал готовиться к санкциям за сбитый над Донбассом Boeing

26.05.2018 09:09 — Разное | UDF  
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Вячеслав Володин. Фото: РИА "Новости"
Австралия и Нидерланды официально обвиняют России в причастности к ракетному удару по пассажирскому Boeing, сбитому в небе над Украиной в июне 2014 года, и требуют компенсации.

С таким заявлением выступил МИД Нидерландов после того, как в четверг Совместная следственная группа обнародовала предварительные итоги расследования трагедии.

ССГ, куда входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, объявила, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", сбивший рейс MH17, прибыл на юго-восток Украины из российской военной части и был приписан к 53-й бригаде под Курском.

Залп был совершен с поля рядом с населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем пророссийских сепаратистов.

"Основываясь на заключениях совместной следственной группы, (JIT) Нидерланды и Австралия уверены, что Россия несет ответственность за развертывание пусковой установки ЗРК "Бук", сбившей рейс MH17", - говорится в заявлении голландского МИДа.

Нидерланды и Австралия, продолжает ведомство, призывают Россию вступить в диалог с целью компенсации "огромных страданий и ущерба, которые принесло крушение MH17". В противном случае дело будет передано в международный суд.

"Мы призываем Россию признать ответственность и начать сотрудничество, чтобы выяснить правду и восстановить справедливость в отношении погибших и их родственников", - заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Эти "политические громыхания делаются в интересах понятных государств, и их мы не признаем", - заявил в ответ спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. По его словам, российские власти "готовятся" к тому, что обвинения в крушении Boeing приведут к новому раунду санкций. Нидерланды делают обвинительные заявления "не только в своих интересах, но и в интересах тех же США, Великобритании - стран, которые развернули в отношении России недружественные действия", добавил Володин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава европейской дипломатии Федерика Могерини тем временем поддержали требования Нидерландов.

"Я призываю Россию признать ответственность и, в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, в полном объеме сотрудничать в рамках всех инициатив, направленных на определение виновных", - сказал Столтенберг.

"Евросоюз вновь заявляет о полной поддержке резолюции СБ ООН 2166, которая требует, чтобы те, кто виновен в катастрофе с самолетом рейса MH17 17 июля 2014 года, были привлечены к ответственности ", - заявила Могерини.

Группа из 270 голландцев - родственники жертв крушения Boeing в Донбассе - подала иск против России в Европейский суд по правам человека, сообщил в пятницу адвокат истцов Джерри Скиннер.

 
 
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Австралия и Нидерланды официально обвиняют России в причастности к ракетному удару по пассажирскому Boeing.
 
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