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Газпром продлил контракт с Беларусью на 2019 год

26.05.2018 09:03 — Разное | UDF  
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Фото: ТАСС
Расчетная стоимость поставляемого "Газпромом" в Беларусь газа по контракту с дочерним предприятием ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (ГТБ) в 2018 году ориентировочно составляет $2,7 млрд с учетом НДС, сказано в сообщении о раскрытии информации ГТБ об одобрении крупной сделки единственным акционером (ПАО "Газпром").

Как сообщает "Интерфакс", заключенный в конце 2014 года контракт на поставку газа в Беларусь продлен до 31 декабря 2019 года. Кроме того, в контракт внесены изменения в части установления объемов поставки газа на 2018-2019 годы, поквартального распределения объемов поставки газа на 2018 год и установления порядка определения цены газа, поставляемого в Беларусь.

Также в рамках раскрытия информации сообщается, что Газпром в мае одобрил заключенные в конце 2017 года взаимосвязанные контракты ГТБ с ГПО "Белтопгаз" и облгазами Беларуси на поставку природного газа в 2018-2019 годах. Расчетная стоимость поставляемого природного газа по всем взаимосвязанным сделкам в 2018 году ориентировочно составляет $3,36 млрд с учетом НДС.

В апреле 2017 года был подписан межправительственный протокол об условиях ценообразования при поставках газа в 2018 и 2019 годах, который предусматривает применение понижающих коэффициентов к контрактной цене. Вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко сообщал, что в 2018 году цена газа для Беларуси составит $129 за 1 тыс.куб.м, в 2019 году - $127 за 1 тыс.куб.м.

В 2017 году "Газпром" поставил в Беларусь 19,01 млрд куб. м газа на $2,78 млрд, в 2016 - 18,64 млрд кубов на $2,55 млрд. Поставки газа в Беларусь в I квартале 2018 года составили 5,993 млрд куб.м., что на 7% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.

Беларусь и Россия в настоящее время ведут переговоры о поставках газа в Беларусь на 2020-2024 годы и о цене на него. "Мы не можем признать нормальной ситуацию, когда в Союзном государстве в Беларуси цена на газ в два раза больше, чем в соседней Смоленской области, надо создать равные условия", — заявил в апреле белорусский вице-премьер Владимир Семашко. Он привел пример, что Минский автозавод получает газ по 286 долларов за тысячу кубов, а его российский конкурент — всего за 65, назвав такие условия неравными.

Как из 129 долларов цена на газ при транспортировке внутри Беларуси трансформируется в 286 – вопрос отдельный. Зато поставщик газа является весьма прибыльным предприяием.

ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" является 100%-ной "дочкой" "Газпрома", обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси. Кроме того, по магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область России, Литву, Польшу, на Украину. Газотранспортная система ко ании включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, а также газоизмерительные станции, сеть АГНКС, три подземных хранилища газа.

Чистая прибыль ГТБ в 2017 году составила Br1,45 млрд ($725,5 млн в эквиваленте). По итогам 2017 года компания выплатила Газпрому дивиденды в размере $511 млн.

 
 
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Беларусь и Россия в настоящее время ведут переговоры о поставках газа в Беларусь на 2020-2024 годы и о цене на него.
 
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