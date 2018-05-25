Газпром продлил контракт с Беларусью на 2019 год

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Как сообщает, заключенный в конце 2014 года контракт на поставку газа в Беларусь продлен до 31 декабря 2019 года. Кроме того, в контракт внесены изменения в части установления объемов поставки газа на 2018-2019 годы, поквартального распределения объемов поставки газа на 2018 год и установления порядка определения цены газа, поставляемого в Беларусь.Также в рамках раскрытия информации сообщается, что Газпром в мае одобрил заключенные в конце 2017 года взаимосвязанные контракты ГТБ с ГПО "Белтопгаз" и облгазами Беларуси на поставку природного газа в 2018-2019 годах. Расчетная стоимость поставляемого природного газа по всем взаимосвязанным сделкам в 2018 году ориентировочно составляет $3,36 млрд с учетом НДС.В апреле 2017 года был подписан межправительственный протокол об условиях ценообразования при поставках газа в 2018 и 2019 годах, который предусматривает применение понижающих коэффициентов к контрактной цене. Вице-премьер правительства Беларусисообщал, что в 2018 году цена газа для Беларуси составит $129 за 1 тыс.куб.м, в 2019 году - $127 за 1 тыс.куб.м.В 2017 году "Газпром" поставил в Беларусь 19,01 млрд куб. м газа на $2,78 млрд, в 2016 - 18,64 млрд кубов на $2,55 млрд. Поставки газа в Беларусь в I квартале 2018 года составили 5,993 млрд куб.м., что на 7% больше по сравнению с I кварталом 2017 года.Беларусь и Россия в настоящее время ведут переговоры о поставках газа в Беларусь на 2020-2024 годы и о цене на него.— заявил в апреле белорусский вице-премьер. Он привел пример, что Минский автозавод получает газ по 286 долларов за тысячу кубов, а его российский конкурент — всего за 65, назвав такие условия неравными.Как из 129 долларов цена на газ при транспортировке внутри Беларуси трансформируется в 286 – вопрос отдельный. Зато поставщик газа является весьма прибыльным предприяием.ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" является 100%-ной "дочкой" "Газпрома", обеспечивает газоснабжение потребителей Беларуси. Кроме того, по магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область России, Литву, Польшу, на Украину. Газотранспортная система ко ании включает в себя более 7,9 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 13 компрессорных станций, 226 газораспределительных станций, а также газоизмерительные станции, сеть АГНКС, три подземных хранилища газа.Чистая прибыль ГТБ в 2017 году составила Br1,45 млрд ($725,5 млн в эквиваленте). По итогам 2017 года компания выплатила Газпрому дивиденды в размере $511 млн.