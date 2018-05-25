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В Гродно очевидец помог задержать водителя с 10-кратным превышением алкоголя

26.05.2018 08:52 — Разное | UDF  
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Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В Гродно очевидец помог задержать водителя с 10-кратным превышением алкоголя, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Мужчина приехал к родственнице на проспект Янки Купалы. Он обратил внимание на двух явно нетрезвых пешеходов, которые шли, поддерживая один одного.

"В какой-то момент мужчины сели в машину, стали ее заводить. Потом после резкого старта, заставив отскочить девушку-пешехода, по встречной полосе помчались в сторону торгового центра", - рассказали в ГАИ. К тому времени очевидец уже сообщил о неадекватном поведении в правоохранительные органы.

Содержание алкоголя в организме водителя превысило предельно допустимое количество в 10 раз. Автомобиль "БМВ" доставлен на штрафстоянку. Водитель и пассажир от объяснений и подписей процессуальных документов отказались.

 
Теги: Гродно
 
 
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Автомобиль "БМВ" доставлен на штрафстоянку. Водитель и пассажир от подписей процессуальных документов отказались.
 
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