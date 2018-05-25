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Что думает Путин о сбитом над Украиной самолете?

26.05.2018 08:46 — Разное | UDF  
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Российский след в расследовании крушения малайзийского Боинга, сбитого над территорией Украины четыре года назад, вызвал мгновенную реакцию мира. США и ряд стран Евросоюза обвинили в преступлении Россию и потребовали привлечь виновных в нападении к юридической ответственности. Тем не менее Москва свою причастность к инциденту подтвердить не торопится, так как не доверяет результатам следствия.

Первыми обвинения России в крушении малайзийского боинга официально выразили Нидерланды и Австралия. Граждане этих стран находились на борту самолета, сбитого в небе над Восточной Украиной. Трагедия четырехлетней давности унесла жизни почти трехсот человек.

«Единственный разумный вывод, который мы можем сделать, опираясь на результаты, что Россия непосредственно участвовала в крушении малайзийского «Боинга» рейса МН17, в результате чего погибли 298 пассажиров и членов экипажа, включая 38 австралийцев. Австралия и Нидерланды проинформировали Российскую Федерацию, что считают ее ответственной согласно международному праву за катастрофу МН17», — заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Такие заявления прозвучали через день после того, как международное следствие выяснило: ракета, которой сбили пассажирский самолет, была доставлена на территорию Украины из российской воинской части.

 
 
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Российский след в расследовании крушения малайзийского Боинга, сбитого над территорией Украины, вызвал мгновенную реакцию мира.
 
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