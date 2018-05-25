Что думает Путин о сбитом над Украиной самолете?

Первыми обвинения России в крушении малайзийского боинга официально выразили Нидерланды и Австралия. Граждане этих стран находились на борту самолета, сбитого в небе над Восточной Украиной. Трагедия четырехлетней давности унесла жизни почти трехсот человек.— заявила министр иностранных дел АвстралииТакие заявления прозвучали через день после того, как международное следствие выяснило: ракета, которой сбили пассажирский самолет, была доставлена на территорию Украины из российской воинской части.