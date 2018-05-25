Низкие зарплаты, сложные график и условия работы. С этим сотрудники предприятия «Кривск» Будокошелёвского района Гомельской области будто бы мирились. Искрой, от которой вспыхнул бунт доярок, стало увольнение подруги.отработала в «Кривске» более двадцати лет. Об увольнении узнала накануне.говорит доярка Татьяна Семенова.Официальная причина радикальной меры – обвинение в краже комбикорма. Женщина объясняет, что купила его у другого сотрудника. Который, мол, его и украл.