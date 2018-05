В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые марки сигарет

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 1 июня вырастут цены на сигареты гродненской табачной фабрики «Неман»: на 5 копеек подорожают Minsk city, Minsk capital, Queen colibri, Matrix BLUE, portal ONE — до 0,9 рубля, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT — до 0,95 рубля, portal GOLD, portal SILVER — до 1,05 рубля, Kent Double Mix, Kent HDi Exclusive Grey, Kent HDi Blue, Kent HDi Silver, Kent Mode Blue, Kent Mode Silver — до 2,75 рубля. На 9 копеек станут дороже Rothmans Demi Click Amber — до 2 рублей.Также вырастут цены на некоторые марки сигарет компании «Табак-инвест». "Корона слим" будет стоить 1,08 рубля, "Корона", 24 сигареты, "Корона голубая", 24 сигареты — 1,18 рубля, LD Club Lounge Blanche — 2 рубля, Monte Carlo Silver — 1,74 рубля, Camel Filters, Camel Orange, Camel Blue, Camel Silver — 2,05 рубля, Camel Compact Аctivate Purple — 1,9 рубля, Winston Classic, Winston Blue, Winston Silver, Winston XSlims Green Impulse, Winston Super Slims Blue, Winston Super Slims Silver, Winston Super Slims Menthol — 2,8 рубля.Сигареты компании «Табак-инвест» Winston Compact Blue, Winston Compact Plus Blue, Winston Compact Plus Blue 100's, Winston XS Blue, Winston XS Silver с 1 июня будут стоить 2,55 рубля, Winston Compact Blue Impulse — 2,6 рубля, Sobranie Blue, Sobranie Gold — 3,1 рубля, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Refine Black, Sobranie Golds, Sobranie Blacks — 2,9 рубля.Вырастут цены также на некоторые марки сигарет, которые ввозит в страну Беларусьторг. К примеру, WINSTON XS PURPLE IMPULSE будут стоить 2,55 рубля, KENT MODE BLUE, KENT MODE SILVER — 2,75 рубля, RICHMOND BRONZE EDITION — 4,3 рубля.В продаже также появятся сигареты компании «ЭНЕРГО-ОИЛ». L&M MOTION, L&M COMPACT (Синий) будут стоить 1,9 рубля, L&M BLUE LABEL (Синий) — 2,05 рубля, PARLIAMENT NIGHT BLUE, PARLIAMENT AQUA BLUE — 3,1 рубля, MARLBORO RED, Marlboro Gold — 2,8 рубля.