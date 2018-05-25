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Цитата дня: "До такой наглости еще ни один киллер в истории человечества не додумался"
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«Россия заявила, что признает выводы международного следствия по Боингу-777 только в том случае, если будет допущена к расследованию. И это, конечно, песня, — пишет Дмитрий Растаев на своей странице в
«Да и вообще столь масштабной лжи, каковую Россия нагородила вокруг своего злодеяния - с вовлечением целых министерств и ведомств - не снилось, наверное, ещё ни одному преступнику, стремящемуся уйти от ответственности. Ну да вряд ли ей это поможет», - заключает Растаев.
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Журналист Дмитрий Растаев — о реакции России на выводы международного следствия по сбитому Боингу.
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