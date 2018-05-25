Таинственные санкции: за что Порошенко наказал белорусские компании?



Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Архивное фото: president.gov.ua

Мозырскому заводу вспомнили Гонконг?

Фото: mlife.by





«Мне трудно сразу ответить, не могу вам сказать, почему точно ввели санкции… Думаю, это политический вопрос. Ведь мы много работали с Россией. Будем выяснять».

Загадочный «Мир пива»

Здание на улице Передовой в Минске, где находится офис «Мира пива»

«Классические вина» – официальный дистрибьютор грузинской минералки «Набеглави» – совладельцем завода «Набеглави» является министр правительства времен Саакашвили и миллионер Михо Свиманишвили

Справка.