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На выходных в Минске непродовольственные товары продают по сниженным ценам

26.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Посетить мероприятие и выбрать понравившиеся товары можно с 10.00 до 17.00. "В расширенной распродаже продукции примут участие представители фирменной торговли концерна "Беллегпром" и другие белорусские производители со всей республики", - уточнили в пресс-службе Мингорисполкома.

Организаторы отмечают, что покупателям предложат не только товары из старых коллекций, но и новые модели. Скидки на швейные, трикотажные, галантерейные товары, одеяла, пледы и обувь составят более 30%.

 
 
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Посетить мероприятие и выбрать понравившиеся товары можно с 10.00 до 17.00. "В расширенной распродаже продукции примут участие представители фирменной...
 
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