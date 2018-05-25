На выходных в Минске непродовольственные товары продают по сниженным ценам





Посетить мероприятие и выбрать понравившиеся товары можно с 10.00 до 17.00. "В расширенной распродаже продукции примут участие представители фирменной торговли концерна "Беллегпром" и другие белорусские производители со всей республики", - уточнили в пресс-службе Мингорисполкома.

Организаторы отмечают, что покупателям предложат не только товары из старых коллекций, но и новые модели. Скидки на швейные, трикотажные, галантерейные товары, одеяла, пледы и обувь составят более 30%.