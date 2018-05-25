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На выходных в Минске непродовольственные товары продают по сниженным ценам
26.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня
Посетить мероприятие и выбрать понравившиеся товары можно с 10.00 до 17.00. "В расширенной распродаже продукции примут участие представители фирменной торговли концерна "Беллегпром" и другие белорусские производители со всей республики", - уточнили в пресс-службе Мингорисполкома.
Организаторы отмечают, что покупателям предложат не только товары из старых коллекций, но и новые модели. Скидки на швейные, трикотажные, галантерейные товары, одеяла, пледы и обувь составят более 30%.
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Посетить мероприятие и выбрать понравившиеся товары можно с 10.00 до 17.00. "В расширенной распродаже продукции примут участие представители фирменной...
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