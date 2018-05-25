Ирландцы проголосовали за легализацию абортов





За отмену выступило 68% голосовавших, против - 32%. Как отмечает газета The Irish Times, против абортов высказывались в основном люди возрастной категории от 50 до 64 лет. Что же касается молодежи, то 87% людей от 18 до 24 лет поддержали легализацию абортов.

Официальные данные референдума опубликуют уже сегодня. Отметим, что аборты в Ирландии под запретом с 1983 года. Сейчас их можно делать лишь в случае онкозаболевания или внематочной беременности.