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Президент Венесуэлы встретился с главой комитета по международным делам сената США

26.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня  
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"Наша страна готова принять всех, кто хочет диалога. Мы народ мира, который безустанно работает для благосостояния страны", — написал после встречи в своем Twitter Мадуро.

Также президент Венесуэлы провел переговоры с представителями Банка развития Латинской Америки и апостольским нунцием Альдо Джордано.

Напомним, что отношения между Венесуэлой и США обострились после того, как венесуэльский лидер объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. В ответ Соединенные Штаты выслали в Каракас двух дипломатов Венесуэлы.

 
 
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"Наша страна готова принять всех, кто хочет диалога. Мы народ мира, который безустанно работает для благосостояния страны", — написал после встречи в...
 
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