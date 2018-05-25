Президент Венесуэлы встретился с главой комитета по международным делам сената США





"Наша страна готова принять всех, кто хочет диалога. Мы народ мира, который безустанно работает для благосостояния страны", — написал после встречи в своем Twitter Мадуро.

Также президент Венесуэлы провел переговоры с представителями Банка развития Латинской Америки и апостольским нунцием Альдо Джордано.

Напомним, что отношения между Венесуэлой и США обострились после того, как венесуэльский лидер объявил персоной нон грата поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона. В ответ Соединенные Штаты выслали в Каракас двух дипломатов Венесуэлы.