Малайзия возобновит поиски пропавшего Boeing





Специалисты вновь изучат все собранные данные по рейсу MH370. "Мы должны продолжить изучение информации, собранной 7 и 8 марта 2014 года. Надеюсь, что в расследовании нам помогут и наши зарубежные коллеги. Все будет зависеть от результатов внутреннего расследования", - заявил политик.

Напомним, что самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший маршрут MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, исчез в Индийском океане четыре года назад. На борту Boeing 777-200 находилось 227 пассажиров и еще 12 членов экипажа. После нескольких лет безуспешных поисков власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту погибли. За это время специалисты обследовали зону площадью 120 тысяч кв.км.