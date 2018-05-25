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В декабре Дэнни Бойл приступит к съемкам нового Джеймса Бонда

26.05.2018 10:20 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Продюсеры не поскупились на имена будущей картины, поэтому назначали режиссером Дэнни Бойла, а сценарий для него напишет лауреат премии "Оскар" Джон Ходж.

"Мы ждали тебя, 25-й фильм o Джеймcе Бoнде. Пятoе пoявление Дэниэла Крэйга в рoли агента 007 будет срежиccированo лауреатoм премии Американcкoй академии кинoискуccтв Дэнни Бoйлoм пo cценарию Джoна Хoджа. Рабoты над фильмoм cтартуют 3 декабря 2018 гoда", - написали coздатели фильма в Twitter.

Дэнни Бойл прославился после выхода в 1995 году картины "На игле". В числе его лучших работ также "Миллионер из трущоб" 2008 года, постановка спектакля "Франкенштейн" на сцене Королевского национального театра Великобритании и даже постановка церемонии открытия летней Олимпиады 2012 года в Лондоне.

 
 
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We’ve been expecting you… #Bond25, Daniel Craig’s 5th outing as 007, will be directed by Academy Award-winning Danny Boyle from an original screenplay by John Hodge. Production is set to begin on 3 Dec 2018. MGM will partner with Universal Pictures to release the film worldwide...
 
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