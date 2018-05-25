Юнкор «Пінскага весніка» заняла второе место в республиканском журналистском конкурсе

В минувшие выходные (18-19 мая) Минск принимал у себя более сотни участников Национального детского форума «Мы – лидеры Беларуси». В его рамках прошли заключительный этап конкурса «Лидер года-2018» и республиканский конкурс «Юный журналист в Городе, дружественном детям». По итогам последнего юнкор «ПВ» ученица СШ №3 Мария Буката заняла второе место и была награждена дипломом Министерства образования Республики Беларусь и ЮНИСЕФ.

Форум с участием талантливой молодежи в нашей стране проводился уже в одиннадцатый раз. Среди его целей – поддержка детских и молодежных инициатив, социальных проектов, направленных на развитие волонтерского движения в Беларуси. Организаторами выступили Министерство образования Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь, а также другие ведущие республиканские детские и молодежные общественные объединения и организации. Информационная поддержка была оказана газетами «Знамя юности», «Зорька», «Переходный возраст» и «Настаўніцкая газета».







Среди участников форума было двое пинчан – юнкор «ПВ» учащаяся 11 класса СШ №3 Мария Буката (победитель городского и областного этапов республиканского конкурса молодых журналистов по вопросам реализации инициативы «Город, дружественный детям» в номинации «Юный журналист в Городе, дружественном детям»), а также учащаяся 10 класса СШ № 15 Алина Кисель (участница заключительного этапа V республиканского смотра-конкурса «Лидер года»).

В республиканском конкурсе «Юный журналист в Городе, дружественном детям» принимали участие ребята в возрасте от 13 до 21 года из разных городов Беларуси, реализующих инициативу «Город, дружественный детям», по двум номинациям: «Город, дружественный детям», «Участие детей и молодежи в процессах принятия и реализации решений». К слову, в числе победителей от Брестчины оказался и учащийся лицея № 1 г. Барановичи Антон Гутырчик с проектами «Дворовая площадка – территория, свободная для молодежи» и «ВелоБУМ» (велостоянки и прокат велосипедов в городе).

В рамках двухдневного съезда талантливая молодежь встретилась с парламентариями, а также пообщалась с министром образования Республики Беларусь Игорем Васильевичем Карпенко. Министр подчеркнул, что для него важна обратная связь с педагогами и учениками. Встречу с участниками национального детского форума он назвал уникальной возможностью для ребят принять определенное участие в важных управленческих решениях, высказать предложения, которые будут по возможности учтены профильным министерством. Ведь многие уже реализованные идеи зарождались с предложений, озвученных именно на этой площадке.

Мария БУКАТА, юнкор «ПВ»

Фото из личного архива