ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юнкор «Пінскага весніка» заняла второе место в республиканском журналистском конкурсе

26.05.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

 В минувшие выходные (18-19 мая) Минск принимал у себя более сотни участников Национального детского форума «Мы – лидеры Беларуси». В его рамках прошли заключительный этап конкурса «Лидер года-2018» и республиканский конкурс «Юный журналист в Городе, дружественном детям». По итогам последнего юнкор «ПВ» ученица СШ №3 Мария Буката заняла второе место и была награждена дипломом Министерства образования Республики Беларусь и ЮНИСЕФ.

  Форум с участием талантливой молодежи в нашей стране проводился уже в одиннадцатый раз. Среди его целей – поддержка детских и молодежных инициатив, социальных проектов, направленных на развитие волонтерского движения в Беларуси. Организаторами выступили Министерство образования Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь, а также другие ведущие республиканские детские и молодежные общественные объединения и организации. Информационная поддержка была оказана газетами «Знамя юности», «Зорька», «Переходный возраст» и «Настаўніцкая газета».



  Среди участников форума было двое пинчан – юнкор «ПВ» учащаяся 11 класса СШ №3 Мария Буката (победитель городского и областного этапов республиканского конкурса молодых журналистов по вопросам реализации инициативы «Город, дружественный детям» в номинации «Юный журналист в Городе, дружественном детям»), а также учащаяся 10 класса СШ № 15 Алина Кисель (участница заключительного этапа V республиканского смотра-конкурса «Лидер года»).

  В республиканском конкурсе «Юный журналист в Городе, дружественном детям» принимали участие ребята в возрасте от 13 до 21 года из разных городов Беларуси, реализующих инициативу «Город, дружественный детям», по двум номинациям: «Город, дружественный детям», «Участие детей и молодежи в процессах принятия и реализации решений». К слову, в числе победителей от Брестчины оказался и учащийся лицея № 1 г. Барановичи Антон Гутырчик с проектами «Дворовая площадка – территория, свободная для молодежи» и «ВелоБУМ» (велостоянки и прокат велосипедов в городе).

  В рамках двухдневного съезда талантливая молодежь встретилась с парламентариями, а также пообщалась с министром образования Республики Беларусь Игорем Васильевичем Карпенко. Министр подчеркнул, что для него важна обратная связь с педагогами и учениками. Встречу с участниками национального детского форума он назвал уникальной возможностью для ребят принять определенное участие в важных управленческих решениях, высказать предложения, которые будут по возможности учтены профильным министерством. Ведь многие уже реализованные идеи зарождались с предложений, озвученных именно на этой площадке.

  Мария БУКАТА, юнкор «ПВ»  

  Фото из личного архива

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 В минувшие выходные (18-19 мая) Минск принимал у себя более сотни участников Национального детского форума «Мы – лидеры Беларуси». В его рамках прошли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сильнейшая женская волейбольная команда Беларуси будет играть в чемпионате России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Ивьевский край
Светлы шлях
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика