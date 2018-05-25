Бытовая сантехника оптом по всей России

ГК ЮМИКС на протяжении 20 лет занимается оптовыми поставками бытовой сантехники, активно сотрудничая с различными российскими производителями, обеспечивающими высочайшее качество выпускаемой продукции, наряду с оптимальными ценами и большими объемами производства.
В течение долгих лет плодотворной деятельности специалисты компании овладели колоссальным опытом, заслужив максимум доверия у клиентов с репутацией надежных партнеров. Менеджментом ЮМИКС в деятельности применяются системные подходы, что обуславливает предложение потребителям комплексные дополнительные услуги. Между тем,
Ныне ЮМИКС — крупнейший оператор сферы сантехнического оборудования в РФ, обладающий многофункциональной структурой, в состав которой входят взаимосвязанные торговые и производственные предприятия.
С 2007-го года на территории Новосибирска и Нижнего Новгорода компания производит современную мебель в ванные комнаты торговой марки “MERKANA”. Эту продукцию знают потребители по всем регионам Российской Федерации, поскольку она отличается широчайшим ассортиментом и высочайшим качеством. Над каждой новой коллекцией “MERKANA” трудятся настоящие профессионалы, которым ведомо, каким должен быть интерьерный дизайн.
Между тем, деятельность компании отметили многочисленные дипломы от производителей сантехнического оборудования из России и иных государств, подтверждая таким образом долголетнее плодотворное партнерство.
Стоит отметить, что приобретенная
*персональную скидку (в зависимости от объема заказа);
*бесплатную доставку (при стоимости заказа от 100 тыс. российских рублей);
*продукция есть на складе;
*любые объемы продукции доставляются в кратчайший срок в любой регион РФ;
*наличие своего отдела рекламации.
ГК ЮМИКС имеет прямые связи с компаниями, производящими брендовую сантехнику, используя мощности собственных складских помещений, которые оборудованы в рамках целевого программного обеспечения и современных коммуникаций в единой инфраструктуре при общем информационном пространстве.
Компания – эталон сегмента рынка бытового сантехнического оборудования по количеству успешно завершенных сделок, а список ее клиентов ежегодно возрастает.