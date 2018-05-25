Бытовая сантехника оптом по всей России

ГК ЮМИКС на протяжении 20 лет занимается оптовыми поставками бытовой сантехники, активно сотрудничая с различными российскими производителями, обеспечивающими высочайшее качество выпускаемой продукции, наряду с оптимальными ценами и большими объемами производства.

В течение долгих лет плодотворной деятельности специалисты компании овладели колоссальным опытом, заслужив максимум доверия у клиентов с репутацией надежных партнеров. Менеджментом ЮМИКС в деятельности применяются системные подходы, что обуславливает предложение потребителям комплексные дополнительные услуги. Между тем, прайс на сантехнику от ЮМИКС непреложно удерживается актуально и достоверно, обновляясь в онлайн-режиме.

Ныне ЮМИКС — крупнейший оператор сферы сантехнического оборудования в РФ, обладающий многофункциональной структурой, в состав которой входят взаимосвязанные торговые и производственные предприятия.

С 2007-го года на территории Новосибирска и Нижнего Новгорода компания производит современную мебель в ванные комнаты торговой марки “MERKANA”. Эту продукцию знают потребители по всем регионам Российской Федерации, поскольку она отличается широчайшим ассортиментом и высочайшим качеством. Над каждой новой коллекцией “MERKANA” трудятся настоящие профессионалы, которым ведомо, каким должен быть интерьерный дизайн.

Между тем, деятельность компании отметили многочисленные дипломы от производителей сантехнического оборудования из России и иных государств, подтверждая таким образом долголетнее плодотворное партнерство.

Стоит отметить, что приобретенная сантехника оптом в ГК ЮМИКС даст вам следующие преимущества:

*персональную скидку (в зависимости от объема заказа);

*бесплатную доставку (при стоимости заказа от 100 тыс. российских рублей);

*продукция есть на складе;

*любые объемы продукции доставляются в кратчайший срок в любой регион РФ;

*наличие своего отдела рекламации.

ГК ЮМИКС имеет прямые связи с компаниями, производящими брендовую сантехнику, используя мощности собственных складских помещений, которые оборудованы в рамках целевого программного обеспечения и современных коммуникаций в единой инфраструктуре при общем информационном пространстве.

Компания – эталон сегмента рынка бытового сантехнического оборудования по количеству успешно завершенных сделок, а список ее клиентов ежегодно возрастает.