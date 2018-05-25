|
Гуру блокчейна соберутся сегодня в Минске
Минск принимает первый саммит, посвященный блокчейн-технологиям и криптовалютам.
На одной площадке – специалисты, разработчики, практики со всего мира. Здесь будут искать ответы на вопросы о том, как создать программу собственной финансовой независимости, получить новый источник дохода и избежать ошибок. В марте в Беларуси вступил в силу революционный Декрет «О развитии цифровой экономики». Документ законодательно закрепил передовые (даже для мировой IT-индустрии) нормы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск принимает первый саммит, посвященный блокчейн-технологиям и криптовалютам.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)