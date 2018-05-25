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Гуру блокчейна соберутся сегодня в Минске

26.05.2018 10:22 — Разное | ОНТ  
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Минск принимает первый саммит, посвященный блокчейн-технологиям и криптовалютам.

На одной площадке – специалисты, разработчики, практики со всего мира. Здесь будут искать ответы на вопросы о том, как создать программу собственной финансовой независимости, получить новый источник дохода и избежать ошибок. В марте в Беларуси вступил в силу революционный Декрет «О развитии цифровой экономики». Документ законодательно закрепил передовые (даже для мировой IT-индустрии) нормы.

 
Теги: Минск
 
 
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​Минск принимает первый саммит, посвященный блокчейн-технологиям и криптовалютам.
 
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