ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Диета, спорт, уход за собой и развлечения. Стиль жизни Мисс Беларусь Марии Василевич

26.05.2018 10:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Диету не соблюдает и к косметологам не ходит. Засыпает с мыслью о шоколадке, а когда просыпается, ее съедает. Но это все никак не помешало Марии Василевич стать самой красивой девушкой страны.

Стиль жизни Мисс Беларусь — 2018: питание, спорт, уход за собой, развлечения и режим дня — в нашем видео.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

Большое интервью с Мисс Беларусь — 2018:

«Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич: «Не могу сказать, что полностью довольна своей внешностью»

Смотрите также
Модель с пышными формами бросила себе вызов, чтобы доказать: лишний вес — это не уродство
«Грошы не багацце». История 99-летней женщины, которая воспитала 50 детей, внуков и правнуков
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Диету не соблюдает и к косметологам не ходит. Засыпает с мыслью о шоколадке, а когда просыпается, ее съедает. Но это все никак не помешало Марии Василевич стать...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Захват заложников» в McDonalds под Лондоном: нарушитель задержан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Ивьевский край
Светлы шлях
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика