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Диета, спорт, уход за собой и развлечения. Стиль жизни Мисс Беларусь Марии Василевич
Диету не соблюдает и к косметологам не ходит. Засыпает с мыслью о шоколадке, а когда просыпается, ее съедает. Но это все никак не помешало Марии Василевич стать самой красивой девушкой страны.
Стиль жизни Мисс Беларусь — 2018: питание, спорт, уход за собой, развлечения и режим дня — в нашем видео.
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Диету не соблюдает и к косметологам не ходит. Засыпает с мыслью о шоколадке, а когда просыпается, ее съедает. Но это все никак не помешало Марии Василевич стать...
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