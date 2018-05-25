Диета, спорт, уход за собой и развлечения. Стиль жизни Мисс Беларусь Марии Василевич

Диету не соблюдает и к косметологам не ходит. Засыпает с мыслью о шоколадке, а когда просыпается, ее съедает. Но это все никак не помешало Марии Василевич стать самой красивой девушкой страны.

Стиль жизни Мисс Беларусь — 2018: питание, спорт, уход за собой, развлечения и режим дня — в нашем видео.

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