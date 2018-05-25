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Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в погранзону

26.05.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в погранзону

Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. Об этом  сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо.
 
Анатолий Лаппо напомнил, что 1 марта запущена система электронной подачи заявлений на выдачу пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. «В недалеком будущем мы планируем отказаться от пропусков на бумажных носителях и перевести эти административные процедуры в электронный вид. Работаем над упрощением порядка пребывания в погранзоне, в частности, над расширением перечня документов на право нахождения на режимной территории для граждан Беларуси и над изменением порядка транзита. Мы планируем добавить к перечню водительское, служебное удостоверения, военный билет и некоторые другие», — отметил председатель Госпогранкомитета.
 
При транзите через пограничную зону иностранцам будет разрешено делать остановки и посещать объекты придорожного сервиса. «Кроме того, будет предусмотрен транзит к исключенным из пограничной зоны санаториям и другим местам массового отдыха без получения пропусков. Это создаст удобство и туристам, и нашим гражданам», — подчеркнул Анатолий Лаппо.
 
Для повышения информированности Госпогранкомитет совместно с Национальным кадастровым агентством проводит работу по нанесению погранзоны и погранполосы на публичную кадастровую карту Беларуси. На ней каждый сможет в режиме реального времени посмотреть пределы пограничной зоны и пограничной полосы непосредственно в интернете.
 
 
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Госпогранкомитет планирует отказаться от бумажных пропусков в пограничную зону и пограничную полосу. Об этом  сообщил председатель Госпогранкомитета Беларуси...
 
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