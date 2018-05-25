«Меняем отношение жителей к зелёной части города». Зелёный дозор взялся за микрорайон «Речица»

23 мая в пространстве «Экокластер» прошла встреча волонтёров и неравнодушных брестчан. Руководитель организации «Время Земли» Григорий Терентьев рассказал о работе зелёных дозорных и на примере мониторинга района «Речица» показал, как эковолонтёры выявляют природоохранные нарушения.



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Задача Зелёного дозора – выявить и решить экологическую проблему. Волонтёры собирают данные о нарушении природоохранных законов, фиксируют их, анализируют и предлагают возможное решение.

«Чтобы решить любой вопрос существует определённый алгоритм. У нас есть справочник «Зелёного дозора», который был составлен минскими юристами. Там есть список проблем, например, образование стихийных свалок, загрязнение озера или реки и к каждой проблеме прилагается четкий список действий, которые может предпринять любой гражданин. Какой нужно составить документ, как правильно его оформить, куда отправить обращение, чтобы вашу проблему решили. Не все люди настолько инициативные, чтобы взяться за это в одиночку, поэтому тут им на помощь приходим мы. Но это не значит, что мы всё будем делать за людей, мы работаем только с активными и сознательными гражданами», - рассказывает о работе движения Григорий.



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«Зелёный дозор» мониторит город уже три года. Движение создано для решения локальных проблем на функционирует на основе взаимопомощи. Дозорные действуют по всей стране. Главная задача – привлечь к движению как можно больше людей и обучить их правильно бороться за своё пространство. В идеале планируется в каждом микрорайоне города назначить отдельного дозорного, который будет следить за порядком на отведённой ему территории. Цель – создать и сохранить город-парк, сделать Брест зелёным и приятным городом для всех.

«Нужно менять отношение жителей к зелёной части города», – подчёркивает Григорий.

В начале своей работы движение делало акцент на свалках в лесах, можно сказать, что благодаря этой проблеме оно и появилось. Недавно Зелёный Дозор помог справиться с проблемой жительнице с микрорайона «Плоска». Волонтёры приехали, сфотографировали горы мусора, помогли составить обращение в исполком.

«Не всегда решение проблемы происходит мгновенно. Часто нам отвечают, что не хватает бюджета. Но мы шлём запросы сразу в несколько служб и комитетов, чтобы как можно более широко охватить проблему. Линия власти построена вертикально и зачастую, обратившись в главную организацию, получаешь положительный результат», – делится Григорий результатами работы.

Активист рассказал и о первом опыте работы:

«Как-то мы распространяли буклеты о свалках, и к нам обратилась женщина из деревни Остромечево. Она сообщила, что у них в лесу зверокомплекс устроил огромную свалку отходов производства. Завод занимается изготовлением меха из норок и продаёт их за рубеж. Крупное предприятие, а об отходах они не особо задумывались. В итоге в лесу буквально в 100 метрах от завода образовалась едва прикрытая свалка. Летом всё гнило и разлагалось. Мы приехали на место и поначалу даже немного растерялись. Это было наше первое дело. Мы написали письмо в облисполком, в итоге наказали главного инженера и дали предписание за полгода исправить ситуацию. Со временем завод построил нормальное ограждение, и проблема была решена».

На встрече активист Михаил рассказал о проблемах в своём микрорайоне «Речица». Среди живого сектора есть несколько зон с несанкционированными свалками, зелёная зона, куда люди просто выбрасывают строительный мусор. Свалка постоянно растёт, и растянулась уже на метров 30. Озёра давно не чистили, и рядом с родником, откуда все местные набирают воду, проходит канализация.

Зелёный дозор выехал на веломониторинг, чтобы своими глазами убедиться в наличии проблемы. И первым дозорных встретил ручей на частной территории.



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Рядом расположена канализация, но неизвестно связаны ли они между собой. Пожилая жительница ближайшего дома рассказала, что в её детстве из ручья можно было умываться. Сегодня он загрязнён, от него исходит неприятный запах. Женщина обрадовалась приезду активистов и охотно делилась догадками о происхождении мусора в ручье.



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Некоторое время назад в лесопарковой зоне был официально открыт источник. Его освятили, место украшено клумбами, сам источник обложен камнями, где стоит железная кружка для зачерпывания воды. Всё выглядит хорошо, но совсем рядом проходит канализационный канал. Жительница микрорайона, которая пришла набирать воду, саму воду похвалила, но нажаловалась на горы строительного мусора возле ближайшего болота.



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Михаил отметил, что никаких табличек о том, что выбрасывать мусор запрещено и за это грозит штраф, здесь никогда не было. Горы мусора просто засыпают землёй и ровняют. Так площадь свалки достигла около 30 метров.



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На снимке выше мы видим незаконную добычу песка рядом с гаражным кооперативом, что тоже грозит не малым наказанием.



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В паре метрах от жилых домов болото буквально завалено битым кирпичом, ветками, арматурой и прочим мусором. Проблема явно требует решения, и Зелёный дозор готовит документы в соответствующие инстанции.