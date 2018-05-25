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«Брест — пассажирская станция» и «Брест» - старейшие пограничные переходы страны

26.05.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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На западе Беларуси расположены старейшие пограничные переходы страны: «Брест — пассажирская станция» и «Брест». При схожести названий они совершенно разные. Через один туристы следуют на поездах, через второй — на автотранспорте. О специфике своих подразделений рассказывают их руководители.

«Брест — пассажирская станция» и «Брест» - старейшие пограничные переходы страны

Осмотр вагона международного поезда

С 28 ноября 1944 года подразделение пограничного контроля «Брест–Центральный» (сегодня «Брест — пассажирская станция») дислоцируется в здании железнодорожного вокзала. Объект построен в 1883 году по указу царя Александра II и занесен в свод памятников ЮНЕСКО. Сегодня в историческом строении, облик которого сочетает в себе черты ренессанса, барокко и традиционного польско–белорусско–литовского народного зодчества, располагается современный пункт пропуска, оснащенный новейшей техникой исследования документов.

— Возможности современных приборов, которые имеются в отделении, позволяют выявить любую подделку. У нас есть и то, чего нет у других, — не без гордости говорит начальник отделения пограничного контроля «Брест — пассажирская станция» подполковник Геннадий Прохоцук. — С 2017 года мы начали оформлять новый скоростной поезд Москва — Берлин, так называемый «Стриж». С его запуском в пункте пропуска появился новый прибор для исследования документов «Регула 4205–D», аналога которому нет в Брестской пограничной группе. Пограничное оформление на «Стриже» проходит во время движения состава, упразднена известная многим долговременная процедура замены колесных пар из–за разной ширины колеи. Брестский вокзал — единственный в стране, оснащенный автоматическим переводным устройством колес. Новшество позволяет пассажирам экономить 2 часа.

После распада СССР из России в Европу массово вывозились предметы церковной утвари: иконы, кресты и т.п. Ценности прятали в труднодоступных местах вагонов. Но это им не помогало.

В начале 2000–х появилась новая категория пассажиров — беженцы. В 2016 году появилась другая проблема: мигранты привезли в Брест корь. Вспышка болезни отразилась на работе пограничников. Приходилось работать в дыхательных масках и перчатках.

— Сейчас выехать в Польшу ежедневно пытаются 50 — 100 беженцев. У некоторых мигрантов до сотни неудачных попыток! Иные решаются на отчаянный шаг — пересечь границу незаконно. 

«Брест — пассажирская станция» и «Брест» - старейшие пограничные переходы страны

Начальник смены проверяет документы в автодорожном пункте пропуска «Брест»

Пограничники на брестском вокзале давно взяли высокую планку. Элитный статус подразделению придавало его расположение на популярном пути из Европы в СССР: границу здесь пересекали не только рядовые граждане, но и члены международных делегаций, иностранных правительств. Здесь всегда была особая атмосфера, но и свои задачи пограничники решали неизменно успешно. Сегодня «Брест — пассажирская станция» продолжает хранить традиции: по итогам 2016 и 2017 годов подразделение признавалось лучшим в Беларуси.

На автодорожном пункте пропуска пограничники появились в феврале 1946 года, тогда он назывался «Шоссейный». Позже объект переименовали в «Варшавский мост». С 2010 года — это международный автодорожный пункт пропуска «Брест». За 2017 год здесь проехали почти 2 миллиона 800 тысяч человек и 1 миллион 300 тысяч единиц транспорта.

— Наше подразделение оформляет столько же граждан, сколько все остальные пункты пропуска погрангруппы, вместе взятые, — рассказывает начальник отделения пограничного контроля «Брест» капитан Павел Черепанов.

Популярность среди туристов он получил еще в 1980 году: в роли «экзаменаторов» реорганизованного к московской Олимпиаде подразделения выступили участники и болельщики соревнований. С того времени поток туристов через «Брест» увеличивался. На границе появились очереди, и это стало серьезной проблемой. Было принято решение ввести систему электронной очереди и бронирования места в ней. Сегодня она действует: удобно всем.

— Все четко и прозрачно. Человек исключен из этой цепочки, работает только программа, — продолжает рассказ начальник подразделения. — Но технологии вряд ли полностью заменят человека. Контролеры внимательно изучают каждого, кто пересекает границу. Профессионал способен распознать нарушителя еще до подачи документов.

«Брест — пассажирская станция» и «Брест» - старейшие пограничные переходы страны

Контролер проводит спецпроверку паспорта с помощью комплекса «Регула 4205'D»

За прошлый год пограничники выявили около 500 недопустимых дефектов в документах проезжающих. Большинство сами виноваты в своих бедах: страницы паспорта вырваны или разрисованы, печати и фотографии залиты водой или испорчены... стиркой.

Автодорожный «Брест» остается самым загруженным пунктом пропуска страны, но пограничники справляются на отлично, и минувший чемпионат мира по хоккею это подтвердил. Имея немалый опыт, они полностью готовы к приему гостей II Европейских игр в Минске.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На западе Беларуси расположены старейшие пограничные переходы страны: «Брест — пассажирская станция» и «Брест». При схожести названий они совершенно разные....
 
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