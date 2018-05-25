Как брестчане участвовали в фестивале «Город и книги»

В Минске прошёл четвёртый фестиваль «Город и книги». На встречу с белорусскими книголюбами приехали известные современные авторы из России и Швеции, а также мастер по тактильным книгам из Финляндии. Среди его участников были и брестчане.



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В уютном дворике БНТУ было особенно оживлённо. Перед главным корпусом университета расположились ряды книжных павильончиков, пять площадок: детская, молодёжная, экспертная, для чтения, стол мастер-классов и литературных игр. Фестиваль, который объединяет книжников всех городов и стран, был торжественно открыт под радостные возгласы гостей. Любители книжной культуры, заинтересованные к привлечению чтения, изданию и популяризации качественной литературы, юные книгоежки смогли окунуться в незабываемый праздник.

Полюбившийся всеми



«Город и книги» – это первый в Беларуси фестиваль, родившийся на голом энтузиазме, организованный силами волонтёров, влюблённых в книги. Его задумывали как городской, но его рамки быстро расширились до республиканского уровня. За три года прошло более трехсот книжных и литературных мероприятий, которые посетили двадцать тысяч человек.



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У истоков организации «Город и книги» стояла и брестчанка Катерина Таберко. Катерина поделилась своими впечатлениями: «Всё начиналось с выставки «Улыбчивые чуда». На ней были представлены куклы в художественной «экранизации», сделанные по современным книгам. А сейчас это огромный фестиваль. Приятно и то, что празднество проходит на свежем воздухе…».



В этом году организаторами выступили Научная библиотека БНТУ, проект «За чтение», ОО «Белорусская библиотечная ассоциация» и двести волонтёров. Они собрали более девяноста участников, провели около ста мероприятий. Это театрализованные концерты, громкие чтения, лекции, презентации книг, круглые столы… Основными темами мероприятия стали: наука, комиксы и фантастика, профессии в литературе, особенные дети.



Улыбки от героев



Среди проектов фестиваля есть наиболее популярные у книголюбов. В числе первых – «Улыбчивые чуда». По словам куратора проекта Юлии Кучинской, экспозиция была задумана для привлечения внимания к современным книгам. Четыре года она открывает новые имена в литературе. Выставка завоевала любовь у гостей фестиваля и стала одним из ожидаемых событий.



В этом проекте участвовали работы и двух мастериц из Бреста. Мастер по ручной работе Ольга Гончарова представила Боле – героиню из «Суперкниги о Билле и Боле» шведской писательницы Гуниллы Бергстрем.



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Кукольница и писательница Ольга Сандрикова привезла героев из книг канадской художницы и писательницы Марианны Дюбюк «Пачтальон Мышка», финского писателя Маури Куннаса «Господин Хаккарайнен считает овец», а также сделанных персонажей из своей книги «Путешествие Михалинки». Куклы Колядничка, Пастушка и рождественский конь дополнили представленную детскую книгу Зинаиды Дудюк «Листья волшебного дерева» о белорусской мифологии.



Интерес к нашему



Работы Ольги были замечены одним из лучших экспертом по тактильным книгам легендарной библиотеки для слепых GELIA в Хельсинки – Ирмели Холстейн. Она была приглашена на фестиваль, чтобы дать мастер-класс. Книги финской гостьи популярны среди слабовидящих. Они дают возможность детям распознавать и правильно воспринимать окружающий мир.



С большим интересом Ирмели слушала рассказ Ольги Сандриковой о белорусской мифологии, о том, как куклы были во главе национальных обрядов, например, во время «коледовання» и «гукання весны». В восторге Ирмели осталась и от героя Хаккарайнена. Оказывается, это один из любимых книжных героев финских детей, в том числе и её внука. В благодарность за теплые слова Ирмели Холстейн из рук Сандриковой получила в подарок того самого озорного счетовода овец.



Даритель волшебства



Ещё стоит отметить проект «За чтение», который дарит ощущение настоящей сказки. Юные буквоедки первыми на нём знакомятся с писателями и их новинками через театрализованное представление. Под раскинутым шатром книжные герои оживают, приглашают детей стать частью сказки.



В восторге маленькие читатели остались и от презентации книги «Чаму Меша не мае хаты» Надеи Ясминской. К слову, она немножко и наша землячка. Из Бреста родом её мама, да и сама Надея часто гостила у своей бабушки. А в минувшем году презентовала свои книги в городской библиотеке.



Гостьей этого проекта стала и Юя Висландер – шведская писательница, автор знаменитых историй о Маме Му и Вороне, почетный член шведской Академии детской книги, также и многие другие создатели книг.



Среди продаваемых изданий пользовалась немалым интересом и книга брестской писательницы Екатерины Медведевой. Её произведения уже давно стали триумфаторами многих конкурсов и завоевали любовь у маленьких читателей.



Фестиваль получился на славу. Будем надеяться, что круг представителей от Бреста увеличится на следующий год. Было бы, конечно же, неплохо, чтобы «Город и книги» стал традиционным праздником в нашем городе. Ведь нам тоже есть что показать и представить.