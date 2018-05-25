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«Томашовка» вчера и сегодня - застава на стыке трех границ

26.05.2018 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Информационные сводки давних лет любопытны тем, что хранят специфику, дух времени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news55861.php

«Томашовка» вчера и сегодня - застава на стыке трех границ

Постановка приказа на охрану государственной границы

«...19 января 1956 года в 23.00 рядовой Н., находясь в наряде, услышал подозрительный шорох. Он замаскировался, усилил наблюдение и в 23.50 задержал неизвестного. Нарушителем оказался гражданин Р., крупный растратчик, который пытался незаконно попасть в Польшу, чтобы уйти от ответственности за преступления».

Сводка связана с заставой «Томашовка», находящейся на стыке трех границ — Беларуси, Польши и Украины. Ее специфика во многом сохранилась. Как в далеком 1956–м, так и сейчас, спустя более полувека, на польском участке наши пограничники выявляют нелегальных мигрантов, на украинском — транспорт с контрабандой. Изменились лишь гражданство и мотивация нарушителей, контрабандный ассортимент и, конечно, технические средства, которыми располагают пограничники.

Кое–кого за границу влекут... чувства. Одна из местных знаменитостей — житель деревни Приборово, этакий Ромео. Его Джульетта проживает в Украине. Въезд в страну ему закрыт, но влюбленному все нипочем: отправился туда незаконно. Его задержали, возбудили уголовное дело. Отбыв наказание, он не угомонился. Возлюбленная тоже не сидит сложа руки и штурмует границу с сопредельной стороны: ей въезд в Беларусь тоже запрещен.

Польское направление «специализируется» на приеме нелегальных мигрантов.

Украинское издавна «славилось» трансграничным движением товаров, не всегда легальным. В начале 2000–х у белорусов спросом пользовались спиртное, бытовая техника, запчасти для автомобилей, трикотаж. Времена изменились: теперь контрабандисты предпочитают... мясо.

Старожилы вспоминают, что еще в 90–е контрабандисты в своем оснащении были впереди. Сейчас ситуация иная. Застава располагает своим транспортным парком, оснащена новейшими техническими средствами. В течение года участки границы будут дооборудованы сигнализационным комплексом «Ворон». Налажена и связь с коллегами на сопредельной стороне.

«Томашовка» вчера и сегодня - застава на стыке трех границ

Капитан Виктор Бандюк с дочкой

Капитан Алексей Гурский руководит заставой полтора года. До перевода сюда служил уже на трех, но именно «Томашовку» считает одной из самых сложных застав. Но молодых пограничников это не смущает: многие после срочной возвращаются в подразделение служить уже по контракту.

Трудности ребят не отталкивают, за полтора года они многому успевают научиться, — констатирует командир заставы. — Коллектив у нас молодой, но зрелый: средний возраст 29 лет. Друг друга всегда поддержим, подставим плечо.

Застава, готовая принять на себя любые удары извне, всегда являлась своеобразным символом пограничной службы. В далеком 1941–м ни одна не отступила, не сдалась. И сегодня основная задача пограничников — предотвратить различные угрозы безопасности Беларуси, от экономических до террористических.

Служба непростая: часто вдали от семьи, без особого комфорта, с серьезными физическими нагрузками. Не каждый выдержит многокилометровые марши вдоль границы — в дождь, в холод и в зной. Пограничники выдерживают. Каждый день и каждую ночь, вот уже 100 лет. Они готовы к этому всегда!

 
 
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Информационные сводки давних лет любопытны тем, что хранят специфику, дух времени. Постановка приказа на охрану государственной границы «...19 января 1956 года в...
 
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