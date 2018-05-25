«Томашовка» вчера и сегодня - застава на стыке трех границ

Информационные сводки давних лет любопытны тем, что хранят специфику, дух времени.



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Постановка приказа на охрану государственной границы

«...19 января 1956 года в 23.00 рядовой Н., находясь в наряде, услышал подозрительный шорох. Он замаскировался, усилил наблюдение и в 23.50 задержал неизвестного. Нарушителем оказался гражданин Р., крупный растратчик, который пытался незаконно попасть в Польшу, чтобы уйти от ответственности за преступления».



Сводка связана с заставой «Томашовка», находящейся на стыке трех границ — Беларуси, Польши и Украины. Ее специфика во многом сохранилась. Как в далеком 1956–м, так и сейчас, спустя более полувека, на польском участке наши пограничники выявляют нелегальных мигрантов, на украинском — транспорт с контрабандой. Изменились лишь гражданство и мотивация нарушителей, контрабандный ассортимент и, конечно, технические средства, которыми располагают пограничники.

Кое–кого за границу влекут... чувства. Одна из местных знаменитостей — житель деревни Приборово, этакий Ромео. Его Джульетта проживает в Украине. Въезд в страну ему закрыт, но влюбленному все нипочем: отправился туда незаконно. Его задержали, возбудили уголовное дело. Отбыв наказание, он не угомонился. Возлюбленная тоже не сидит сложа руки и штурмует границу с сопредельной стороны: ей въезд в Беларусь тоже запрещен.



Польское направление «специализируется» на приеме нелегальных мигрантов.



Украинское издавна «славилось» трансграничным движением товаров, не всегда легальным. В начале 2000–х у белорусов спросом пользовались спиртное, бытовая техника, запчасти для автомобилей, трикотаж. Времена изменились: теперь контрабандисты предпочитают... мясо.



Старожилы вспоминают, что еще в 90–е контрабандисты в своем оснащении были впереди. Сейчас ситуация иная. Застава располагает своим транспортным парком, оснащена новейшими техническими средствами. В течение года участки границы будут дооборудованы сигнализационным комплексом «Ворон». Налажена и связь с коллегами на сопредельной стороне.







Капитан Виктор Бандюк с дочкой

Капитан Алексей Гурский руководит заставой полтора года. До перевода сюда служил уже на трех, но именно «Томашовку» считает одной из самых сложных застав. Но молодых пограничников это не смущает: многие после срочной возвращаются в подразделение служить уже по контракту.



Трудности ребят не отталкивают, за полтора года они многому успевают научиться, — констатирует командир заставы. — Коллектив у нас молодой, но зрелый: средний возраст 29 лет. Друг друга всегда поддержим, подставим плечо.



Застава, готовая принять на себя любые удары извне, всегда являлась своеобразным символом пограничной службы. В далеком 1941–м ни одна не отступила, не сдалась. И сегодня основная задача пограничников — предотвратить различные угрозы безопасности Беларуси, от экономических до террористических.



Служба непростая: часто вдали от семьи, без особого комфорта, с серьезными физическими нагрузками. Не каждый выдержит многокилометровые марши вдоль границы — в дождь, в холод и в зной. Пограничники выдерживают. Каждый день и каждую ночь, вот уже 100 лет. Они готовы к этому всегда!