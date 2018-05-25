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Первым делом – отдых детей

26.05.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Первым делом – отдых детей

Прошло заседание президиума районного Совета депутатов.

Один из главных вопросов, вынесенных на рассмотрение, касался совместной работы органов местного управления и самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, организаций и общественных объединений по подготовке и проведению оздоровительной работы с детьми и подростками в летний период. Как отметил председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, актуальность, в то же время и серьезность вопроса вызваны организацией оздоровительной кампании школьников в каникулярное время.


Методист Свислочского учебно-методического кабинета Нина Рудомина проинформировала президиум о работе, проводимой в этом направлении. Разработан график работы лагерей различного типа, решены вопросы безопасного нахождения в них детей. Ежегодно проводится смотр готовности учреждений образования, детских лагерей к летней оздоровительной кампании с участием санитарной, медицинской, правоохранительных служб.


В своем решении президиум районного Совета депутатов нацелил руководство организаций, профсоюзные комитеты на оказание помощи родителям в оплате путевок в детские оздоровительные лагеря, милицию – на обеспечение дежурства сотрудников в лагерях с круглосуточным пребыванием. Рекомендовано закрепить за детскими оздоровительными лагерями медицинских работников, определить время их работы и круг обязанностей.

 

Марина ЯНЮК.

 
 
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Прошло заседание президиума районного Совета депутатов.
 
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