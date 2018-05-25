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Первым делом – отдых детей
26.05.2018 — Разное | Свислочская газета
Прошло заседание президиума районного Совета депутатов.
Один из главных вопросов, вынесенных на рассмотрение, касался совместной работы органов местного управления и самоуправления, учреждений образования, здравоохранения, организаций и общественных объединений по подготовке и проведению оздоровительной работы с детьми и подростками в летний период. Как отметил председатель районного Совета депутатов Виктор Субботка, актуальность, в то же время и серьезность вопроса вызваны организацией оздоровительной кампании школьников в каникулярное время.
Марина ЯНЮК.
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Прошло заседание президиума районного Совета депутатов.
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