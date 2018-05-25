В Минске состоялась международная конференция Facebook Day Belarus

Социальные сети сегодня стали не просто средством общения, но и мощным инструментом продвижения товаров и услуг.

Нужную аудиторию можно выбрать в несколько кликов: пол, возраст, социальный статус, хобби и привычки. Специалисты уверены: реклама должна быть яркой и запоминающейся, а публикации искренними, «без фильтров и прикрас».

Сергей Кузьменко, бизнес-тренер: «Есть большое заблуждение о рекламных инструментах в Facebook. Кажется, что действительно, всё бесплатно, всё очень просто – набрал подписчиков и транслируй. Но это не так. Всё в этом мире меняется, и теперь, чтобы быть успешный в Fb, это касается и бизнеса и белорусского, и международного, нужно использовать все маркетинговые инструменты. И для этого мы привезли лучших специалистов Рунета».

Алексей Ткачук, спикер: «Я всё время рассказываю про тренд откровенности и честности. То есть очень заметен он среди брендов, которые активно развиваются. Это тренд на то, чтобы не приукрашивать свою жизнь, а говорить откровенно. То есть не пытаться быть – «Я идеальный». Людям нравится больше честность. Не то, что вырезанное – они могут и в журнале посмотреть, а то, какой есть человек на самом деле».

К слову, основная аудитория Facebook в Беларуси – замужние женщины с высшим образованием. Всего этой социальной сетью в нашей стране пользуется более двух миллионов человек.