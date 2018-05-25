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Граждане России и Молдовы пострадали в ДТП с лосем в Быховском районе, один человек погиб

26.05.2018 10:46 — Разное | БелТА  
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе микроавтобус сбил лося. В ДТП пострадали граждане России и Молдовы, один человек погиб. Такая информация размещена на сайте Могилевского областного управления МЧС, сообщает БЕЛТА.

Информации о происшествии на автодороге Р-93 Могилев-Бобруйск возле деревни Чечевичи поступила в 23.52 в центральное оперативное управление Быховского РОЧС. Установлено, что водитель микроавтобуса Ford Transit сбил перебегавшего проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и врезался в дерево. В машине находились шесть человек, из них двое детей.

Микроавтобус зарегистрирован в Молдове. После случившегося в салоне оказались зажаты три человека (водитель и два пассажира на заднем сиденье). Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасли водителя и пассажира. Был деблокирован и погибший пассажир.

Пострадавшие госпитализированы в Быховскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

Животное погибло на месте аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быховском районе микроавтобус сбил лося. В ДТП пострадали граждане России и Молдовы, один человек погиб. Такая информация размещена на...
 
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