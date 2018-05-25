Интеллектуальная граница: рубежи Беларуси охраняют высокие технологии

Белорусские пограничники готовятся отметить большой юбилей – столетие службы. Профессиональный праздник – 28-го мая, но торжества уже начались. Так, в Минске открыли памятный знак, передает телеканал «МИР 24».

Во Дворце республики состоялся торжественный концерт. Перед сотрудниками Государственного пограничного комитета и ветеранами пограничной службы выступили известные белорусские ансамбли и артисты.

Сегодня белорусская граница – это более 3,5 тыс. километров. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии – системы видеонаблюдения и сигнализационные комплексы белорусского производства. С неба рубежи охраняют беспилотные летательные аппараты.

«Наши пограничные войска за 100 лет прошли большой путь развития. Сейчас оборудуем интеллектуальную границу. Не только человек, но и техника. Если, к примеру, раньше на определенный участок мы выставляли пять-шесть нарядов, то сейчас только один, из трех человек. Остальное техника все охраняет», – отметил Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Добавим, что с февраля прошлого года сроком до пяти дней без виз в Беларусь могут приехать граждане 80 государств.