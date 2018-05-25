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Интеллектуальная граница: рубежи Беларуси охраняют высокие технологии
26.05.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские пограничники готовятся отметить большой юбилей – столетие службы. Профессиональный праздник – 28-го мая, но торжества уже начались. Так, в Минске открыли памятный знак, передает телеканал «МИР 24».
Во Дворце республики состоялся торжественный концерт. Перед сотрудниками Государственного пограничного комитета и ветеранами пограничной службы выступили известные белорусские ансамбли и артисты.
Сегодня белорусская граница – это более 3,5 тыс. километров. Держать под контролем такую территорию позволяют современные технологии – системы видеонаблюдения и сигнализационные комплексы белорусского производства. С неба рубежи охраняют беспилотные летательные аппараты.
Добавим, что с февраля прошлого года сроком до пяти дней без виз в Беларусь могут приехать граждане 80 государств.
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Белорусские пограничники готовятся отметить столетие службы.
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