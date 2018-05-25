Коммунальные службы Пинска проведут текущий ремонт мемориала партизанам Полесья



Как сообщает официальный сайт Пинского горисполкома , 20 тысяч рублей из заработанных на субботнике в Пинске поступило на специальный счет и направлено на благоустройство Партизанской поляны мемориального комплекса «Памятник партизанам».

Всего решением Брестского облисполкома под финансирование за счет целевых средств субботника определено 29 объектов области. Под благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны – 10 объектов. Помимо мемориального комплекса «Памятник партизанам» в Пинске, в перечне: парк в д. Скоки Брестского района, городской парк в Иваново, 3 воинских захоронения в Жабинковском районе, по 2 воинских захоронения в Малоритском и Пружанском районах.

Работы по мемориалу в Пинске поручено выполнить ЖКХ г. Пинска. Предприятием будет осуществлен текущий ремонт элементов и сооружений мемориального комплекса, включенного в государственный список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Коммунальные службы планируют выполнить ремонт и устройство пешеходных дорожек, замену бортовых камней, ремонт гранитных плит, восстановление газона, установку скамеек и малых архитектурных форм. Также в настоящий момент рассматривается вопрос оборудования подсветки мемориала.