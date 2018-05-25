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Предприятия по производству монокристаллов кремния, переработке изношенных шин и новый цех мягкой мебели планируют создать в Пинске

26.05.2018 — Разное | Полесская правда  
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Предприятия по производству монокристаллов кремния, переработке изношенных шин и новый цех мягкой мебели планируют создать в Пинске
С компанией «Силикон Материалз Инк.» (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия «КамСил» в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники. Непосредственно заключение инвестиционного договора намечено на август. В проект, предусматривающий строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, СП планирует вложить более $3 млн.

«Это производство энергоемкое. По решению правительства такие предприятия могут претендовать на получение электроэнергии по льготному тарифу. На заводе будет выпускаться не только импортозамещающая продукция, также появятся возможности для ее экспорта», — отметил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов.

Он добавил, что к 1 июня будет определен участок, на котором разместится новое производство. Параллельно ведется изготовление проектно-сметной документации. Ожидается, что завод по производству слитков монокристаллического кремния начнет функционировать в 2019 году.

Кроме того, горисполком дал разрешение на проектирование и строительство нового корпуса для производства мягкой мебели, которое будет создано на базе ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Также ОАО «Агротранс» на пустующих площадях «Кузлитмаша» планирует организовать предприятие по переработке изношенных шин.

По информации БелТА.

 
 
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> С компанией «Силикон Материалз Инк.» (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия...
 
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