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Предприятия по производству монокристаллов кремния, переработке изношенных шин и новый цех мягкой мебели планируют создать в Пинске
26.05.2018 — Разное | Полесская правда
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«Это производство энергоемкое. По решению правительства такие предприятия могут претендовать на получение электроэнергии по льготному тарифу. На заводе будет выпускаться не только импортозамещающая продукция, также появятся возможности для ее экспорта», — отметил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов.
Он добавил, что к 1 июня будет определен участок, на котором разместится новое производство. Параллельно ведется изготовление проектно-сметной документации. Ожидается, что завод по производству слитков монокристаллического кремния начнет функционировать в 2019 году.
Кроме того, горисполком дал разрешение на проектирование и строительство нового корпуса для производства мягкой мебели, которое будет создано на базе ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Также ОАО «Агротранс» на пустующих площадях «Кузлитмаша» планирует организовать предприятие по переработке изношенных шин.
По информации
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Предприятия по производству монокристаллов кремния, переработке изношенных шин и новый цех мягкой мебели планируют создать в Пинске
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