Предприятия по производству монокристаллов кремния, переработке изношенных шин и новый цех мягкой мебели планируют создать в Пинске



С компанией «Силикон Материалз Инк.» (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия «КамСил» в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники. Непосредственно заключение инвестиционного договора намечено на август. В проект, предусматривающий строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, СП планирует вложить более $3 млн.

«Это производство энергоемкое. По решению правительства такие предприятия могут претендовать на получение электроэнергии по льготному тарифу. На заводе будет выпускаться не только импортозамещающая продукция, также появятся возможности для ее экспорта», — отметил первый заместитель председателя Пинского горисполкома Михаил Самолазов.

Он добавил, что к 1 июня будет определен участок, на котором разместится новое производство. Параллельно ведется изготовление проектно-сметной документации. Ожидается, что завод по производству слитков монокристаллического кремния начнет функционировать в 2019 году.

Кроме того, горисполком дал разрешение на проектирование и строительство нового корпуса для производства мягкой мебели, которое будет создано на базе ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Также ОАО «Агротранс» на пустующих площадях «Кузлитмаша» планирует организовать предприятие по переработке изношенных шин.