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Рассказать о проблемах или предложить идею можно сегодня по телефонам прямых линий

26.05.2018 11:08 — Разное | ОНТ  
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На вопросы ответят представители Минского и областных исполнительных комитетов. Время для звонков традиционное – с 9 утра и до полудня.

Общение с чиновниками напрямую, позволяет быстрее решать волнующие вопросы.

Первый заместитель председателя Брестского облисполкома Клец Андрей Анатольевич (80162213121)

Первый заместитель председатель Витебского облисполкома Мацкевич Олег Сергеевич (80212222222)

Заместитель председателя Гомельского облисполкома Микалуцкий Александр Викторович (80232331237),

Первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644),

Председатель Минского облсовета депутатов Якубицкая Наталья Викторовна (80175004160),

Управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869),

Председатель Мингорисполкома Шорец Андрей Викторович (80172224444).

 
 
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На вопросы ответят представители Минского и областных исполнительных комитетов. Время для звонков традиционное – с 9 утра и до полудня.
 
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