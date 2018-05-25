Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию

Несчастный случай произошел 25 мая.

22-летний парень поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи - ТЭЦ-4». Возможно, молодой человек хотел сделать эффектное фото, но его ударило током. Получив обширные ожоги, был доставлен в отделение реанимации, пишет БЕЛТА.

В «Минскэнерго» отметили, что высокое напряжение поражает даже на расстоянии.

Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору, смертельно опасно.

