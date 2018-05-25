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Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию

26.05.2018 10:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию
БЕЛТА

Несчастный случай произошел 25 мая.

22-летний парень поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи - ТЭЦ-4». Возможно, молодой человек хотел сделать эффектное фото, но его ударило током.  Получив обширные ожоги, был доставлен в отделение реанимации, пишет БЕЛТА.

Минчанин из-за экстремального селфи на ЛЭП попал в реанимацию В Гомельском районе пенсионер погиб на рыбалке от удара тока

В «Минскэнерго» отметили, что высокое напряжение поражает даже на расстоянии.

Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору, смертельно опасно.
 

 
 
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Специалисты напоминают, что любое нарушение охранной зоны ЛЭП, а тем более подъем на опору, смертельно опасно.
 
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