27 мая, в воскресенье фестиваль «Букидс» приглашает провести время всей семьей в уютном дворике и внутри Дворца Искусства на ул. Козлова 3. Организаторы обещают большую театральную и музыкальную программы, картонные инсталляции, площадки с мастер-классами, а также вкусной едой.





На протяжении всего дня с 10.00 до 19.00 посетителям предложат плести венки из полевых цветов, создавать арт объекты, участвовать в театральных и вокальных мастер-классах, посетить школу молодых палеонтологов.

Для маленьких гостей фестиваля будет организована отдельная площадка с огромной песочницей и монтессори с игрушками. Чтобы посетителям было комфортно провести весь день на фестивале, организаторы предусмотрели фермерский фудкорт: домашние пироги с начинками, булочки, хлеб, ароматный чай и кофе, котлетки, фрукты.





Итак, что же можно делать на пикнике «Букидс»

Театры

Каждые 2 часа будут начинаться театральные постановки для детей разного возраста, многие постановки впервые на театральной площадке «Букидс».

Музыка

Организаторы мероприятия решили показать не только детскую музыку, но и порадовать родителей знакомыми мелодиями легендарных групп и исполнителей. Днем будут слушать испанские напевы и игру на альте, после чего познакомятся со скрипкой и контрабасом, далее еще динамичнее — с саксофоном и подпевать в унисон. Вечером состоится концерт в исполнении Пан-Квартета: послушают композиций таких музыкантов как: FrankSinatra Queen R. Orbison MichaelJackson Metallica AC/DC.





Мастер-классы

На трех больших площадках непрерывно будут идти мастер-классы. Кроме того, целый день будет работать гончарная мастерская, где вы сможете полепить и поработать на гончарном круге. И это еще не все: цветочные, архитектурные мастер-классы. Создание огромных динозавров, построение города из картона, скетч-буки, роспись хной и многое другое.

Детский-маркет

Европейская традиция заработка первых карманных денег, продавая домашний лимонад, пришла и к нам. К участию в детской ярмарке приглашаются все желающие дети. Продавать можно сделанное своими руками: рисунки, выпечку, компот, всевозможные поделки и изобретения.





IT

Отправятся в новую реальность. Хотите побывать на краю горы или побродить по пустыне? Это все возможно, так как в Дворец Молодежи приезжает виртуальная реальность, мастер-классы по робототехнике и многое другое. А если вы хотите спокойно посидеть на свежем воздухе и почитать книгу, организаторы подготовили chillout площадку с книгами и мягкими креслами.

Встречаемся 27 мая 10−19 Дворец Искусства ул. Козлова, 3 Стоимость: 15 руб — билет для взрослого. Детям вход свободный. Купить билет