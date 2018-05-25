ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во дворике "Дворца Искусства" завтра ждут минчан. Будет музыкальная программа и фудкорт

26.05.2018 11:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 мая, в воскресенье фестиваль «Букидс» приглашает провести время всей семьей в уютном дворике и внутри Дворца Искусства на ул. Козлова 3. Организаторы обещают большую театральную и музыкальную программы, картонные инсталляции, площадки с мастер-классами, а также вкусной едой.


На протяжении всего дня с 10.00 до 19.00 посетителям предложат плести венки из полевых цветов, создавать арт объекты, участвовать в театральных и вокальных мастер-классах, посетить школу молодых палеонтологов.

Для маленьких гостей фестиваля будет организована отдельная площадка с огромной песочницей и монтессори с игрушками. Чтобы посетителям было комфортно провести весь день на фестивале, организаторы предусмотрели фермерский фудкорт: домашние пироги с начинками, булочки, хлеб, ароматный чай и кофе, котлетки, фрукты.


Итак, что же можно делать на пикнике «Букидс»

 

Театры

Каждые 2 часа будут начинаться театральные постановки для детей разного возраста, многие постановки впервые на театральной площадке «Букидс».

Музыка

Организаторы мероприятия решили показать не только детскую музыку, но и порадовать родителей знакомыми мелодиями легендарных групп и исполнителей. Днем будут слушать испанские напевы и игру на альте, после чего познакомятся со скрипкой и контрабасом, далее еще динамичнее — с саксофоном и подпевать в унисон. Вечером состоится концерт в исполнении Пан-Квартета: послушают композиций таких музыкантов как: FrankSinatra Queen R. Orbison MichaelJackson Metallica AC/DC.


Мастер-классы

На трех больших площадках непрерывно будут идти мастер-классы. Кроме того, целый день будет работать гончарная мастерская, где вы сможете полепить и поработать на гончарном круге. И это еще не все: цветочные, архитектурные мастер-классы. Создание огромных динозавров, построение города из картона, скетч-буки, роспись хной и многое другое.

Детский-маркет

Европейская традиция заработка первых карманных денег, продавая домашний лимонад, пришла и к нам. К участию в детской ярмарке приглашаются все желающие дети. Продавать можно сделанное своими руками: рисунки, выпечку, компот, всевозможные поделки и изобретения.


IT

Отправятся в новую реальность. Хотите побывать на краю горы или побродить по пустыне? Это все возможно, так как в Дворец Молодежи приезжает виртуальная реальность, мастер-классы по робототехнике и многое другое. А если вы хотите спокойно посидеть на свежем воздухе и почитать книгу, организаторы подготовили chillout площадку с книгами и мягкими креслами.

Встречаемся 27 мая 10−19

Дворец Искусства ул. Козлова, 3

Стоимость: 15 руб — билет для взрослого. Детям вход свободный.

Купить билет

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 мая, в воскресенье фестиваль "Букидс" приглашает провести время всей семьей в уютном дворике и внутри Дворца Искусства на ул. Козлова 3.
 
Новости дня
Новости разные
 
Интеллектуальная граница: рубежи Беларуси охраняют высокие технологии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика