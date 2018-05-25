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Во дворике "Дворца Искусства" завтра ждут минчан. Будет музыкальная программа и фудкорт
27 мая, в воскресенье
На протяжении всего дня с 10.00 до 19.00 посетителям предложат плести венки из полевых цветов, создавать арт объекты, участвовать в театральных и вокальных мастер-классах, посетить школу молодых палеонтологов.
Для маленьких гостей фестиваля будет организована отдельная площадка с огромной песочницей и монтессори с игрушками. Чтобы посетителям было комфортно провести весь день на фестивале, организаторы предусмотрели фермерский фудкорт: домашние пироги с начинками, булочки, хлеб, ароматный чай и кофе, котлетки, фрукты.
Итак, что же можно делать на пикнике «Букидс»
Театры
Каждые 2 часа будут начинаться театральные постановки для детей разного возраста, многие постановки впервые на театральной площадке «Букидс».
Музыка
Организаторы мероприятия решили показать не только детскую музыку, но и порадовать родителей знакомыми мелодиями легендарных групп и исполнителей. Днем будут слушать испанские напевы и игру на альте, после чего познакомятся со скрипкой и контрабасом, далее еще динамичнее — с саксофоном и подпевать в унисон. Вечером состоится концерт в исполнении Пан-Квартета: послушают композиций таких музыкантов как: FrankSinatra Queen R. Orbison MichaelJackson Metallica AC/DC.
Мастер-классы
На трех больших площадках непрерывно будут идти мастер-классы. Кроме того, целый день будет работать гончарная мастерская, где вы сможете полепить и поработать на гончарном круге. И это еще не все: цветочные, архитектурные мастер-классы. Создание огромных динозавров, построение города из картона, скетч-буки, роспись хной и многое другое.
Детский-маркет
Европейская традиция заработка первых карманных денег, продавая домашний лимонад, пришла и к нам. К участию в детской ярмарке приглашаются все желающие дети. Продавать можно сделанное своими руками: рисунки, выпечку, компот, всевозможные поделки и изобретения.
IT
Отправятся в новую реальность. Хотите побывать на краю горы или побродить по пустыне? Это все возможно, так как в Дворец Молодежи приезжает виртуальная реальность, мастер-классы по робототехнике и многое другое. А если вы хотите спокойно посидеть на свежем воздухе и почитать книгу, организаторы подготовили chillout площадку с книгами и мягкими креслами.
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27 мая, в воскресенье фестиваль "Букидс" приглашает провести время всей семьей в уютном дворике и внутри Дворца Искусства на ул. Козлова 3.
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