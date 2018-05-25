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В Быховском районе Ford с гражданами РФ и Молдовы врезался в лося: погибли человек и животное

26.05.2018 11:35 — Разное | Tut.by  
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Поздно вечером 25 мая микроавтобус Ford Transit врезался в перебегавшего дорогу лося. В результате ДТП погибли человек и животное, сообщает МЧС.


Фото: МЧС

Авария произошла на автодороге Р-93 «Могилев-Бобруйск» возле деревни Чечевичи Быховского района.

Микроавтобус Ford Transit врезался на перебегавшего проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и въехал в дерево. В микроавтобусе находилось 6 человек — граждане России и Молдовы, из них 2 детей. Транспортное средство зарегистрировано в Молдове.

После ДТП в микроавтобусе оказались зажаты 3 человека (водитель и 2 пассажира на заднем сиденье). Спасатели извлекли всех из автомобиля, один человек погиб. Лось также погиб.


Фото: МЧС

Пострадавшие в аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ОГАИ РОВД.

 
Теги: Могилев
 
 
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Поздно вечером 25 мая микроавтобус Ford Transit врезался в перебегавшего дорогу лося.
 
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