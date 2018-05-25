В Быховском районе Ford с гражданами РФ и Молдовы врезался в лося: погибли человек и животное

Поздно вечером 25 мая микроавтобус Ford Transit врезался в перебегавшего дорогу лося. В результате ДТП погибли человек и животное, сообщает МЧС.



Фото: МЧС

Авария произошла на автодороге Р-93 «Могилев-Бобруйск» возле деревни Чечевичи Быховского района.

Микроавтобус Ford Transit врезался на перебегавшего проезжую часть лося, после чего съехал в кювет и въехал в дерево. В микроавтобусе находилось 6 человек — граждане России и Молдовы, из них 2 детей. Транспортное средство зарегистрировано в Молдове.

После ДТП в микроавтобусе оказались зажаты 3 человека (водитель и 2 пассажира на заднем сиденье). Спасатели извлекли всех из автомобиля, один человек погиб. Лось также погиб.



Фото: МЧС

Пострадавшие в аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ОГАИ РОВД.