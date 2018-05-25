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Как учитель английского стал китайским миллиардером

26.05.2018 11:06 — Разное | ProBusiness  
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Как учитель английского стал китайским миллиардером
Джек Ма. Скриншот из видео на YouTube

Джек Ма — один из богатейших китайских бизнесменов, основатель Alibaba Group. Но по образованию он учитель английского, и 6 лет проработал в школе. Как простой парень стал успешным? Ответ в этом видео.

Ма действительно добился всего благодаря упорству и трудолюбию. Например, чтобы выучить английский, он регулярно ездил на велосипеде в ближайший отель, чтобы разговаривать с иностранцами. Как еще он шел к успеху — смотрите всю историю.

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Джек Ма - один из богатейших китайских бизнесменов, основатель Alibaba Group. Но по образованию он учитель английского, и 6 лет проработал в школе. Как простой парень стал...
 
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