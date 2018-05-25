От дронов до бионических протезов: 8 изобретений, управляемых силой мысли

«Телепатия» способна кардинально изменить способ взаимодействия человека с компьютером и окружающим миром, тем более что над подобными технологиями уже не один год работают учёные во всём мире. Как говорил писатель-фантаст Уильям Гибсон: «Будущее уже наступило. Просто оно пока еще неравномерно распределено». Издание Digital Trends собрало 8 примеров технологических новинок, которые уже в той или иной степени умеют читать мысли человека.





Телепатические слуховые аппараты

Слуховые аппараты — замечательные изобретения, но в некоторых случаях (например, в переполненном помещении, где одновременно разговаривает несколько человек), использовать их становится проблематично. Выходом из ситуации может стать считывание мыслей.

Исследователи Колумбийской школы инженерных и прикладных наук разработали так называемый «когнитивный слуховой аппарат». Устройство считывает электрическую активность мозга, чтобы определить, на ком из говорящих пользователь хотел бы сосредоточиться и сделать звучание его голоса более чётким на фоне остальных. Изобретение находится на стадии разработки, но оно может полностью перевернуть жизнь миллионов людей, страдающих нарушением слуха, считает доцент в области электронной инженерии Нима Месгарани.





Методы проведения допросов

Учёные из университета Отяномидзу в Японии разработали искусственный интеллект, который способен анализировать снимки фМРТ головного мозга и составлять словесное описание изображений, представленных взору испытуемого. Причём полученные описания отличались высокой детальностью, например, «собака сидит на полу перед открытой дверью» или «группа людей стоит на пляже».

По словам одного из участников проекта Ичиро Кобаяши, применять разработку для создания хитроумных детекторов лжи учёные не планируют — по крайней мере, в настоящее время. Изобретение ещё не имеет практического применения в жизни, однако в будущем может лечь в основу нейронных интерфейсов.

В ходе другого исследования канадские нейробиологи из университета Торонто смогли восстановить лица людей, чьи фотографии ранее демонстрировали испытуемым.





Бионические протезы нового поколения

Огромных успехов за последние несколько лет достигли создатели бионические протезов — это роботизированные конечности, контролируемые нервной системой человека. В университете Джонса Хопкинса разработали прототип бионической руки, владелец которого может шевелить каждым из пальцев по отдельности исключительно при помощи «силы мысли».

Ранее в этом году группа учёных из Италии, Швейцарии и Германии представила роботизированный протез, датчики которого собирают и мгновенно передают в мозг человека тактильную информацию, таким образом позволяя ему ощущать окружающие предметы во время прикосновения к ним.

«Мы преобразуем информацию, которую фиксируют искусственные сенсоры протеза в стимулы, посылаемые нервным клеткам. Далее мозг интерпретирует эту информацию, а пациент чувствует воздействие на каждый из пальцев», — поделился профессор трансляционной нейроинженерии Федеральной политехнической школы Лозанны Сильвестро Мицера.

Ранняя диагностика приступов эпилепсии

Эпилептические приступы у некоторых людей могут начинаться абсолютно внезапно, а если их не контролировать, это может иметь серьёзные последствия не только для самого больного, но и находящихся рядом людей.

Специалисты Мельбурнского университета и австралийского подразделения IBM Research совместно разработали алгоритм глубокого обучения, который анализирует электрическую активность мозга пациента, благодаря чему удалось на 69 процентов точнее предсказывать приближение припадков.

«Мы надеемся, что наши исследования вдохновят создание портативной системы прогнозирования приступов, которая, подстраиваясь под каждого отдельного пациента, предупреждала бы его об этом с помощью текстового сообщения или же через фитнес-браслеты. В будущем алгоритм может быть встроен в иные системы для предотвращения или купирования припадков при их обнаружении», — отметил один из исследователей IBM Research Australia Стефан Харрер.

Контроль импульсивного поведения

Исследователи Медицинской школы Стэнфордского университета предложили технологию чтения мыслей, с помощью которой планируют сдерживать излишне опрометчивое поведение.

Система отслеживает характерные закономерности нейронной активности мозга, которые предшествуют импульсивным поступкам, после чего пускает в мозг короткий и безболезненный разряд тока для их предотвращения. Данная технология может трансформировать лечение различного рода расстройств контроля над побуждениями, уверен доцент нейрохирургии Кейси Хэлперн.





Взаимодействие с виртуальной реальностью

Целью совместного проекта технологической компании Neurable и VR-разработчика Estudiofuture стало создать технологию для свободного управления объектами виртуального мира без каких-либо ручных контроллеров при помощи мозга.

Специальный шлем со множеством электродов, созданный Neurable, регистрирует мозговую активность пользователя и вычисляет запланированное им действие. Несмотря на некоторые ограничения — с таким устройством неудобно вводить текст или перемещаться по меню — технология может совершить прорыв в разработке игр виртуальной реальности, обеспечив больший эффект присутствия.





Управляемые мозгом дроны

Управление любым транспортным средством неотделимо от способности воспринимать возможные препятствия. Другими словами, человек видит объект, мозг обрабатывает его и даёт команду рукам повернуть руль. Однако было бы гораздо проще, если бы этих «посредников» можно было миновать.

Эта концепция привела к созданию «гарнитуры» чтения мыслей и управления отдельными дронами или даже их армиями напрямую. В 2016 году учёные Университета Флориды даже организовали первую в мире гонку дронов, дистанционно контролируемых мозгом. На её участниках были надеты специальные ЭЭГ-шлемы, оснащённые нейрокомпьютерным интерфейсом.





…и автомобили

Такой эксперимент в прошлом году провела Renault. Три специалиста компании совместно пилотировали модифицированный кроссовер Kadjar с помощью мозговых волн. Один из них сотрудников компании отвечал за поворот налево, второй — направо, а задачей третьего было набирать скорость.