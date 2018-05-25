ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту

26.05.2018 11:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Вечером 25 мая в Бресте был обновлён рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, который держался 25 лет.  

Как сообщает БФЛА, новым рекордсменом стал могилёвский спортсмен Дмитрий Набоков. Парень является серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2015 года и чемпионом Европы среди молодёжи 2017 года.  

Первым пятничным прыжком Дмитрий преодолел планку на высоте 2,15 м. Постепенно спортсмен дошёл до 2, 32 м. Отмечается, что все эти высоты Набоков перепрыгивал с первой попытки.  

После пришёл черёд перепрыгнуть рекордную высоту – 2, 34 м, Эту планку молодой человек взял со второй попытки. А затем с первого раза был установлен новый рекорд – 2, 36 м.  

Спортсмен завершил соревнования на отметке 2, 40. Эту высоту Дмитрию покорить не удалось.  

Дмитрий Набоков, легкоатлет:  
Сегодня сложилось всё хорошо. Бежал и чувствовал, что могу. Максима Недосекова по-другому не выиграть, надо прыгать выше головы. Заставил он меня сегодня выложиться на максимум. Я рад, что показал такой результат, и будем стремиться прыгать ещё выше.  

В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту
Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики  

Второе место в соревнованиях занял Максим Недосеков, спортсмен прыгнул на высоту 2, 32 м.  

Максим Недосеков, легкоатлет:  
Соревнования прошли отлично. С Димой Набоковым заводили друг друга. Напрыгал сегодня 2, 32 м и считаю, что вполне достойный результат. Потихонечку всё идёт как надо.  

В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту
Фото: Белорусская федерация лёгкой атлетики  

Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в мае 1993 года. В тот раз планку в 2, 34 м перепрыгнул Андрей Санкович.  

Зимой прошлого года в одном из минских ТЦ проводились соревнования по прыжкам в высоту.  

Белорусы заняли второе и третье места – подробнее здесь.  

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 25 мая в Бресте был обновлён рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, который держался 25 лет.   Как сообщает БФЛА, новым рекордсменом стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рассказать о проблемах или предложить идею можно сегодня по телефонам прямых линий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика