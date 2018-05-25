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В Бресте обновлён 25-летний рекорд Беларуси по прыжкам в высоту
Новости Беларуси. Вечером 25 мая в Бресте был обновлён рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, который держался 25 лет.
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Первым пятничным прыжком Дмитрий преодолел планку на высоте 2,15 м. Постепенно спортсмен дошёл до 2, 32 м. Отмечается, что все эти высоты Набоков перепрыгивал с первой попытки.
После пришёл черёд перепрыгнуть рекордную высоту – 2, 34 м, Эту планку молодой человек взял со второй попытки. А затем с первого раза был установлен новый рекорд – 2, 36 м.
Спортсмен завершил соревнования на отметке 2, 40. Эту высоту Дмитрию покорить не удалось.
Дмитрий Набоков, легкоатлет:
Второе место в соревнованиях занял Максим Недосеков, спортсмен прыгнул на высоту 2, 32 м.
Максим Недосеков, легкоатлет:
Отмечается, что предыдущий рекорд был установлен в мае 1993 года. В тот раз планку в 2, 34 м перепрыгнул Андрей Санкович.
Зимой прошлого года в одном из минских ТЦ проводились соревнования по прыжкам в высоту.
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Новости Беларуси. Вечером 25 мая в Бресте был обновлён рекорд Беларуси по прыжкам в высоту, который держался 25 лет. Как сообщает БФЛА, новым рекордсменом стал...
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