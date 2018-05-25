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Минчанин хотел сделать селфи на ЛЭП. Парень в реанимации
Новости Беларуси. 25 мая был госпитализирован минчанин, который поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4».
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Специалисты напоминают, опасно не только подниматься на опору, но и нарушать охранную зону ЛЭП.
Осенью прошлого года пристрастие к селфи обсуждалось с психотерапевтом в программе «Добро пожаловаться».
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Новости Беларуси. 25 мая был госпитализирован минчанин, который поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4». По сведениям РУП «Минскэнерго», в пятницу 22-летний...
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