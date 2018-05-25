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Минчанин хотел сделать селфи на ЛЭП. Парень в реанимации

26.05.2018 09:40 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 25 мая был госпитализирован минчанин, который поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4».  

По сведениям РУП «Минскэнерго», в пятницу 22-летний парень получил обширные ожоги и был доставлен в реанимацию. Предполагается, что молодой человек хотел сделать фото.  

Специалисты напоминают, опасно не только подниматься на опору, но и нарушать охранную зону ЛЭП.  

Осенью прошлого года пристрастие к селфи обсуждалось с психотерапевтом в программе «Добро пожаловаться».  

«Готова ночью проснуться, сделать визаж и сфотографироваться» (здесь подробнее).  

 
 
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Новости Беларуси. 25 мая был госпитализирован минчанин, который поднялся на опору ЛЭП 110 кВ «Колядичи — ТЭЦ-4».   По сведениям РУП «Минскэнерго», в пятницу 22-летний...
 
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