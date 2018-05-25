|
Бизнес за чистоту! Предприниматели сегодня выйдут на субботник
К акции присоединятся и представители Министерства экономики.
Участники приведут в порядок территорию паркового комплекса в деревне Комарово. Там находится одна из древнейших усадеб Беларуси. К слову, 27 лет назад в нашей стране приняли «Закон о предпринимательстве». Памятную дату бизнесмены уже третий год отмечают, принося реальную пользу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К акции присоединятся и представители Министерства экономики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)