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Неизвестный повредил шедевр Репина "Иван Грозный убивает своего сына"

26.05.2018 11:21 — Разное | Партизан  
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В субботу, 26 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Третьяковской галерее неизвестный повредил шедевр Репина «Иван Грозный убивает своего сына».



По ее словам, инцидент произошел около 21.00 25 мая. В полицию позвонил сотрудник охраны Третьяковской галереи. Он сообщил о повреждении картины.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — рассказала Ирина Волк.

Как сообщает РИА Новости, полицейские задержали мужчину. Его личность и мотивы устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» (другое название — «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» впервые была показана в 1885 году.

 
 
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В субботу, 26 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Третьяковской галерее неизвестный повредил шедевр Репина «Иван Грозный убивает...
 
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