|
Неизвестный повредил шедевр Репина "Иван Грозный убивает своего сына"
В субботу, 26 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Третьяковской галерее неизвестный повредил шедевр Репина «Иван Грозный убивает своего сына».
По ее словам, инцидент произошел около 21.00 25 мая. В полицию позвонил сотрудник охраны Третьяковской галереи. Он сообщил о повреждении картины.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан гражданин, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно», — рассказала Ирина Волк.
Как сообщает
Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».
Картина Репина «Иван Грозный убивает своего сына» (другое название — «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» впервые была показана в 1885 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу, 26 мая, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Третьяковской галерее неизвестный повредил шедевр Репина «Иван Грозный убивает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)