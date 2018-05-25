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Французский бизнесмен подарил Путину синего петуха
Подарок Владимиру Путину президент движения предприятий Франции Пьер Гаттаз сделал во время Петербургского международного экономического форума.
Президент движения предприятий Франции Пьер Гаттаз во время Петербургского международного экономического форума подарил президенту России Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, сообщает
“Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир”, – сказал Гаттаз и вручил Путину синюю фигурку.
“В следующий раз, господин Гаттаз, просьба триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же”, – сказал модератор бизнес-встречи, глава РСПП Александр Шохин.
“К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого”, – сказал Путин.
К слову, французы считают синего петуха своим неофициальным символом, олицетворением благородства, силы, храбрости, упрямства и гордости.
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Подарок Владимиру Путину президент движения предприятий Франции Пьер Гаттаз сделал во время Петербургского международного экономического форума.
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