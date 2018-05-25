Французский бизнесмен подарил Путину синего петуха

Life . Президент движения предприятий Франции Пьер Гаттаз во время Петербургского международного экономического форума подарил президенту России Владимиру Путину сувенир в виде маленького синего петуха, сообщает





“Я бы хотел вам подарить вот этот сувенир”, – сказал Гаттаз и вручил Путину синюю фигурку.









“В следующий раз, господин Гаттаз, просьба триколор сделать на этой фигуре. У нас цвета флага одинаковые, немного последовательность другая, но цвета одни и те же”, – сказал модератор бизнес-встречи, глава РСПП Александр Шохин.





“К петуху можно тогда добавить и орла двуглавого”, – сказал Путин.









К слову, французы считают синего петуха своим неофициальным символом, олицетворением благородства, силы, храбрости, упрямства и гордости.



