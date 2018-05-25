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Меган Маркл будет полгода учиться этикету

26.05.2018 10:44 — Разное | Партизан  
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Герцогина Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, будет полгода изучать этикет по настоянию королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что учить герцогиню этикету будет помощница королевы Саманта Коэн, которая работает с королевской семьей 17 лет. Коэн уже общалась с ней перед свадьбой и дала ей несколько советов, как держаться на церемонии.

До конца года Меган будет принимать участие в благотворительных мероприятиях и других публичных акциях.

Кстати, вопреки традициям Меган получила свой собственный герб. Об этом официально сообщил Букингемский дворец.



Учитывая происхождение бывшей американской актрисы Меган Маркл, синий цвет на ее гербе символизирует Тихий океан у побережья ее родного штата Калифорнии, а два золотых луча означают солнечный свет. Три пера на гербе символизируют общение и силу слова.

Под щитом, на траве, изображены калифорнийские золотые маки, а также химонант (или зимоцвет), который растет в Кенсингтонском дворце.

Герб поддерживают лев (такой же изображен на гербе ее мужа Гарри) и певчая птица с расправленными крыльями, воплощающая саму Меган.

Меган принимала активное участие в разработке дизайна герба, который получил одобрение королевы.

Отмечается, что в очередной раз традиции королевской семьи были нарушены (в том, что касается Меган, это происходит не в первый раз). Обычно герб вручается отцу королевской невесты накануне свадьбы. Однако решено было пожаловать его самой герцогине, так как ее отец Томас Маркл на церемонию бракосочетания приехать не смог. Так что герб Меган достался личный.

В свое время, в 2011 году, отец Кейт Миддлтон Майкл получил родовой герб за неделю до свадьбы дочери с принцем Уильямом. Таким образом Кэтрин не имеет своего собственного герба — а только фамильный.

 
 
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Герцогина Сассекская, жена британского принца Гарри Меган Маркл, будет полгода изучать этикет по настоянию королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило...
 
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