В Варшаве началась Парламентская ассамблея НАТО

“Программа сессии включает дискуссию об угрозах для Альянса с востока, а также о расходах на оборону стран-членов”, – отмечают организаторы сессии.





Среди вопросов, которые будут рассматриваться в комиссиях во время сессии: вызовы для международного сообщества в контексте гибридных угроз со стороны России, вмешательство России в ход выборов и референдумов в странах Европы, вызовы для НАТО на восточном фланге. Кроме того, будут также обсуждаться вопросы относительно ядерной программы Ирана, ситуации на Корейском полуострове.









В день завершения сессии, 28 мая, на ней выступят: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Парламентской ассамблеи Альянса Паоло Алли, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр РП Матеуш Моравецкий и др.





Как известно, в июле этого года в Брюсселе состоится саммит НАТО.





Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса.