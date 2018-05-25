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В Варшаве началась Парламентская ассамблея НАТО
На протяжении четырех дней 260 делегатов из 29-ти стран-членов Альянса, представители 16-ти ассоциируемых стран и наблюдатели из 8-ми стран, международные эксперты рассмотрят актуальные вопросы безопасности, в частности, гибридные угрозы со стороны России, сообщает
“Программа сессии включает дискуссию об угрозах для Альянса с востока, а также о расходах на оборону стран-членов”, – отмечают организаторы сессии.
Среди вопросов, которые будут рассматриваться в комиссиях во время сессии: вызовы для международного сообщества в контексте гибридных угроз со стороны России, вмешательство России в ход выборов и референдумов в странах Европы, вызовы для НАТО на восточном фланге. Кроме того, будут также обсуждаться вопросы относительно ядерной программы Ирана, ситуации на Корейском полуострове.
В день завершения сессии, 28 мая, на ней выступят: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Парламентской ассамблеи Альянса Паоло Алли, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр РП Матеуш Моравецкий и др.
Как известно, в июле этого года в Брюсселе состоится саммит НАТО.
Парламентская ассамблея НАТО основана в 1955 году и является консультативным межпарламентским органом Альянса.
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На протяжении четырех дней 260 делегатов из 29-ти стран-членов Альянса, представители 16-ти ассоциируемых стран и наблюдатели из 8-ми стран, международные эксперты...
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