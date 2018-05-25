﻿ Ученые вывели формулу идеального отражения пенальти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые вывели формулу идеального отражения пенальти

26.05.2018 11:07 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Reuters
Голландские ученые создали математическую модель, которая позволяет рассчитать время, которое есть у вратаря на то, чтобы отбить пенальти. Исследование опубликовано в журнале German Journal of Exercise and Sport Research, кратко о работе рассказывает Daily Mail.

По мнению исследователей, момент начала прыжка вратаря так же важен, как и его направление. Время, пока летит мяч, вратарь может использовать, чтобы оценить его траекторию. Но если он начнет прыжок слишком поздно, защитить ворота уже не получится.

Формула помогает рассчитать необходимую скорость движения вратаря в зависимости от показателей полета мяча. Вот она:

Ученые вывели формулу идеального отражения пенальти

Здесь VGK — необходимая боковая скорость движения вратаря

XB — точка, в которой мяч пересекает линию ворот

XGK — начальное положение мяча в проекции на линию ворот

TTCPT — время до момента, когда игрок выполнит удар по мячу

TTCB — время, которое мяч находится в полете

С — калибровочная переменная

Пока мяч приближается к воротам, необходимая скорость вратаря увеличивается. Ворота можно защитить, пока необходимая скорость не превышает максимальную скорость, с которой может двигаться вратарь. Если же необходимая скорость становится выше максимальной, отбить удар невозможно.

«Чтобы отразить удар, вратарь должен начать прыжок до момента, когда необходимая скорость превысит максимальную достижимую, — пишут авторы работы. — Для этого вратарю нужно быть чувствительным к своей максимальной боковой скорости».

Кстати, ранее в Ливерпульском университете разработали математическую модель идеального исполнения пенальти. Согласно расчетам, удар следует наносить со скоростью 104,6 км/ч. Бьющий должен находиться от мяча на расстоянии не больше 5−6 метров, и разбегаться под углом 20−30 градусов к центральной осевой линии, виртуально расположенной по центру ворот. Самая «мертвая» для голкипера точка — полметра от штанги и полметра ниже перекладины. Если мяч оказался в этой зоне — гол неизбежен.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Голландские ученые создали математическую модель, которая позволяет рассчитать время, которое есть у вратаря на то, чтобы отбить пенальти.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подросток в минском метро спрыгнул за упавшим на пути мобильником
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Инфа-Курьер
Прамень

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика