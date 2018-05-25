Ученые вывели формулу идеального отражения пенальти

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Daily Mail

По мнению исследователей, момент начала прыжка вратаря так же важен, как и его направление. Время, пока летит мяч, вратарь может использовать, чтобы оценить его траекторию. Но если он начнет прыжок слишком поздно, защитить ворота уже не получится.Формула помогает рассчитать необходимую скорость движения вратаря в зависимости от показателей полета мяча. Вот она:Здесь VGK — необходимая боковая скорость движения вратаряXB — точка, в которой мяч пересекает линию воротXGK — начальное положение мяча в проекции на линию воротTTCPT — время до момента, когда игрок выполнит удар по мячуTTCB — время, которое мяч находится в полетеС — калибровочная переменнаяПока мяч приближается к воротам, необходимая скорость вратаря увеличивается. Ворота можно защитить, пока необходимая скорость не превышает максимальную скорость, с которой может двигаться вратарь. Если же необходимая скорость становится выше максимальной, отбить удар невозможно.«Чтобы отразить удар, вратарь должен начать прыжок до момента, когда необходимая скорость превысит максимальную достижимую, — пишут авторы работы. — Для этого вратарю нужно быть чувствительным к своей максимальной боковой скорости».Кстати, ранее в Ливерпульском университете разработали математическую модель идеального исполнения пенальти. Согласно расчетам, удар следует наносить со скоростью 104,6 км/ч. Бьющий должен находиться от мяча на расстоянии не больше 5−6 метров, и разбегаться под углом 20−30 градусов к центральной осевой линии, виртуально расположенной по центру ворот. Самая «мертвая» для голкипера точка — полметра от штанги и полметра ниже перекладины. Если мяч оказался в этой зоне — гол неизбежен.