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Илон Маск попытался купить занятый украинским изданием интернет-домен

26.05.2018 10:14 — Разное | Интерфакс  
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Американский миллиардер Илон Маск заявил о попытке купить домен Pravda.com. Маск написал, что хотел купить домен Pravda.com, для создания сайта под названием Pravda для оценки деятельности СМИ, но ему это не удалось, так как он оказался занят изданием "Украинская правда".

Tried to buy https://t.co/S5kmNfnih8, but Russia said no. Turns out they already use it.- Elon Musk () May 25, 2018

"Попробовал приобрести Pravda.com, но Россия сказала нет. Оказывается, они уже его используют", - говорится в сообщении на аккаунте миллиардера в Твиттер.

Позже он уточнил, что домен Pravda.com не принадлежит российскому изданию.

Turns out https://t.co/S5kmNfnih8 is actually owned by Ukraine. For some reason, Russia didn"t bother to correct me …- Elon Musk () May 25, 2018

"Оказывается, Pravda.com на самом деле принадлежит Украине. По какой-то причине Россия не позаботилась меня исправить", - резюмировал он.

Problem solved, was able to buy https://t.co/ivSUwPqsDT! Game on …- Elon Musk () May 25, 2018

В итоге, отметил Маск, для своего сервиса он будет использовать созвучный домен Pravduh.com (от "Pravda" и английского восклицания "Duh!" - ИФ).

Ранее Маск анонсировал создание сервиса, где читатели будут оценивать достоверность публикаций в СМИ и отслеживать рейтинг правдивости журналистов и изданий. Он запустил голосование в твиттере, где спросил подписчиков, считают ли они такой ресурс полезным, а также предложил журналистам, которым не нравится идея, убедить своих читателей проголосовать против нее.

 
 
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Американский миллиардер Илон Маск заявил о попытке купить домен Pravda.com. Маск написал, что хотел купить домен Pravda.com, для создания сайта под названием Pravda для оценки...
 
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