Лукашенко: в Беларуси рады достижениям Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Гиоргия Маргвелашвили с Днем Независимости и 100-летием восстановления грузинской государственности, сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

"Сегодня сотрудничество Республики Беларусь и Грузии успешно и динамично развивается на принципах уважения и доверия. Яркая грузинская культура и богатые традиции гостеприимства находят теплый отклик у белорусов, которые самым благожелательным образом относятся к вашей прекрасной стране", - говорится в поздравлении.

А.Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси искренне рады достижениям современной Грузии и всегда готовы оказать ей необходимую поддержку.

"Уверен, что плодотворное взаимодействие обоих государств, открытый диалог и партнерские связи будут и впредь укрепляться в интересах наших народов", - отметил президент Беларуси.